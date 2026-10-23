El granizo destrozó una granja en Santa Fe: "No quedó un vidrio sano y murieron muchos animales"

La tormenta que azotó el centro-oeste de Santa Fe provocó importantes daños en Ataliva y Rafaela, con caída de granizo de gran tamaño, viviendas afectadas, árboles dañados y cortes de energía. Hugo Senn, propietario de la granja La Serena, en Ataliva, relató en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario el impacto del temporal, mientras que el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, advirtió sobre las dificultades que pueden generar las lluvias durante los próximos meses.

“Fue una tormenta muy intensa durante no mucho tiempo, pero muy, muy intensa de agua, granizo y mucho viento”, contó Senn en diálogo con Radioinforme 3. Según explicó, la localidad sufrió daños en casas particulares, edificios y establecimientos educativos, por lo que las clases del turno tarde del jueves fueron suspendidas.

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En la granja La Serena, el temporal provocó destrozos en las instalaciones y la muerte de numerosos animales. “Nos destrozó todo, mató muchos animales, lamentablemente”, afirmó el propietario. Las aves que estaban sueltas no tuvieron tiempo de refugiarse de las piedras, mientras que el granizo también dañó techos, árboles y cercos.

“No quedó un vidrio sano en toda la granja”, describió Senn, quien además contó que el viento arrancó una cochera completa, con techo y paredes, y que hubo cortes en el suministro eléctrico. Aunque aseguró que las instalaciones podrán reconstruirse, expresó su dolor por la pérdida de los animales. “Habernos visto ayer hasta las ocho de la mañana disfrutar ellos de su día, del parque, caminar, dar vuelta como todos los días y a la media hora verlos muertos, amontonados, fue terrible”, recordó.

FOTO: Destrozos en la granja La Serena.

Rafaela, en alerta por las lluvias que vienen

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, sostuvo que el fenómeno de El Niño comienza a mostrar sus efectos en la región. En diálogo con Radioinforme 3, explicó que en esa ciudad el granizo afectó sectores puntuales, mientras que en Ataliva y otras localidades cercanas las consecuencias fueron más severas.

“Sabíamos que iba a pasar”, señaló Viotti sobre las tormentas intensas. También advirtió que la humedad acumulada complica la situación, porque los suelos están saturados y pierden capacidad para absorber el agua. “Caigan cinco, diez, quince milímetros, el agua queda en superficie”, explicó.

El jefe municipal detalló que las napas altas afectan especialmente a los barrios sin cloacas, donde los pozos negros están al límite, y complican el mantenimiento de las calles de tierra y de algunos pavimentos. A eso se suma la dificultad para evacuar el agua cuando los cursos y canales de la región tienen niveles elevados.

“Según lo que nos dicen, no ha pasado, todo lo contrario. El pico va a ser en diciembre, por lo cual esto está empezando”, advirtió Viotti. En ese sentido, señaló que las lluvias intensas en períodos cortos representan uno de los principales desafíos para los municipios, que deben afrontar los trabajos preventivos y las reparaciones con recursos inferiores a los previstos en sus presupuestos.

Entrevista de Hernán Funes.