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El gobernador Pullaro cuestionó la suspensión de la Ley Penal Juvenil en Buenos Aires

El gobernador de Santa Fe cuestionó la decisión de la Justicia bonaerense de suspender durante dos meses la aplicación.    

08/09/2026 | 15:24Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

FOTO: El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó la decisión de la Justicia bonaerense de suspender durante dos meses la aplicación de la Ley Penal Juvenil, luego de advertir que los dispositivos destinados a la privación de la libertad no cuentan con la infraestructura ni los recursos necesarios para alojar a una mayor cantidad de adolescentes en condiciones acordes con los derechos de niños y jóvenes.

A través de sus redes sociales, Pullaro expresó su rechazo a la medida y apuntó contra lo que calificó como un exceso de “garantismo”. “El garantismo bobo no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar”, sostuvo el mandatario santafesino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la misma línea, afirmó que la función de los jueces es garantizar el cumplimiento de las normas vigentes. “Los jueces están para que las leyes se cumplan, y la ley es muy clara: no permitir que los delincuentes, de la edad que sea, se la lleven de arriba”, manifestó.

Pullaro consideró que la decisión judicial es “muy grave” y recordó el debate que atravesó Santa Fe para avanzar en la implementación de medidas vinculadas al régimen penal juvenil.

“Costó mucho dar ese debate, y en Santa Fe sabemos muy bien lo que pasa cuando los menores son impunes con la excusa de su edad. Roban y matan, y el Estado no puede hacer nada para frenarlos”, señaló.

 “La ley se tiene que aplicar”, concluyó.

Lectura rápida

¿Quién cuestionó la decisión de la Justicia bonaerense?
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, cuestionó la decisión.

¿Qué decisión tomó la Justicia bonaerense?
Suspendió durante dos meses la aplicación de la Ley Penal Juvenil.

¿Por qué se cuestiona esta decisión?
Se argumenta que los dispositivos de privación de libertad no tienen la infraestructura ni los recursos necesarios.

¿Qué opinó Pullaro sobre los jueces?
Manifestó que su función es garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

¿Qué recordó Pullaro sobre el debate en Santa Fe?
Recordó que costó mucho avanzar en la implementación de medidas vinculadas al régimen penal juvenil.

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