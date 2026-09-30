Tiene 14 años, manejaba por primera vez un tractor, chocó y mató a un joven de 19
El trágico siniestro ocurrió en la localidad tucumana de León Rougés. El menor conducía una maquinaria con rastra cañera cuando embistió a la víctima.
30/09/2026 | 08:45Redacción Cadena 3
FOTO: Contexto Tucumán.
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Audio. Tiene 14 años, manejaba por primera vez un tractor, chocó y mató a un joven de 19 en Tucumán
Panorama Federal
Un trágico siniestro vial conmociona a la provincia de Tucumán tras confirmarse la muerte de un joven de 19 años que fue embestido por un tractor conducido por un adolescente de tan solo 14 años en la localidad de León Rougés.
Según las primeras investigaciones policiales y judiciales, el menor de edad habría estado manejando por primera vez este tipo de maquinaria pesada, la cual llevaba enganchada una rastra cañera al momento del impacto.
Luego del hecho, los efectivos policiales desplegaron un operativo de rastreo que combinó el análisis de cámaras de seguridad del sector y testimonios de vecinos clave. A partir de esos elementos, las fuerzas de seguridad lograron identificar y secuestrar el vehículo involucrado.
Por su parte, el adolescente de 14 años quedó puesto a disposición de la Justicia de Menores para determinar las responsabilidades del caso, mientras que la causa fue caratulada de manera preventiva como homicidio culposo.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Tucumán? Un joven de 19 años murió tras ser embestido por un tractor conducido por un adolescente de 14 años en León Rougés.
¿Quiénes están involucrados en el siniestro? Un joven de 19 años falleció y un adolescente de 14 años fue el conductor del tractor.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió recientemente, aunque la fecha exacta no se menciona en el texto.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? El siniestro vial tuvo lugar en la localidad de León Rougés, en la provincia de Tucumán.
¿Cómo se está manejando la situación legalmente? El adolescente de 14 años está a disposición de la Justicia de Menores y la causa fue caratulada como homicidio culposo.