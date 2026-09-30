Tiene 14 años, manejaba por primera vez un tractor, chocó y mató a un joven de 19

Un trágico siniestro vial conmociona a la provincia de Tucumán tras confirmarse la muerte de un joven de 19 años que fue embestido por un tractor conducido por un adolescente de tan solo 14 años en la localidad de León Rougés.

Según las primeras investigaciones policiales y judiciales, el menor de edad habría estado manejando por primera vez este tipo de maquinaria pesada, la cual llevaba enganchada una rastra cañera al momento del impacto.

Luego del hecho, los efectivos policiales desplegaron un operativo de rastreo que combinó el análisis de cámaras de seguridad del sector y testimonios de vecinos clave. A partir de esos elementos, las fuerzas de seguridad lograron identificar y secuestrar el vehículo involucrado.

Por su parte, el adolescente de 14 años quedó puesto a disposición de la Justicia de Menores para determinar las responsabilidades del caso, mientras que la causa fue caratulada de manera preventiva como homicidio culposo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/