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Detuvieron a un hombre vinculado a narcomenudeo en Villa del Rosario tras operativo de la FPA

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detiene a un sospechoso de venta de drogas en Villa del Rosario, secuestrando dinero y marihuana.

20/08/2026 | 14:46Redacción Cadena 3

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Villa del Rosario: operativo clave en la lucha contra el narcotráfico

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    Audio. Detuvieron a un hombre vinculado a narcomenudeo en Villa del Rosario tras operativo de la FPA

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La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre de 29 años sospechado de estar vinculado a la venta de drogas en la ciudad de Villa del Rosario.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Hermano Pablo Andrés al 1400, donde irrumpió el equipo de acciones tácticas de la FPA.

El detenido es hermano de un presunto narcomenudista que había sido detenido el pasado 14 de agosto. En ese operativo, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana, 260 mil pesos y elementos de interés para la investigación.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del tercer turno de Córdoba, el hombre fue trasladado a sede judicial.

Informe de Jorge Mercado

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Villa del Rosario? La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre de 29 años por sospechas de venta de drogas.

¿Quién fue detenido? Un hombre de 29 años que es hermano de un presunto narcomenudista.

¿Cuándo fue la detención? La detención se llevó a cabo en una vivienda el 14 de agosto.

¿Dónde se realizó el procedimiento? En una vivienda sobre calle Hermano Pablo Andrés al 1400.

¿Por qué fue trasladado a sede judicial? Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.

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