Confusión en Tucumán: el Ministerio de Salud niega intercambio de bebés en Hospital Regional
El Ministerio de Salud de Tucumán descarta el intercambio de bebés tras una cesárea de urgencia en el Hospital de Concepción. Se ordena un ADN para llevar tranquilidad a la familia.
20/08/2026 | 17:00Redacción Cadena 3
FOTO: Confusión y misterio en el Hospital Regional
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Panorama Federal
El Ministerio de Salud de Tucumán niega oficialmente un posible intercambio de bebés en el Hospital Regional de Concepción. La confusión surgió tras el caso de una joven de 22 años que, tras una cesárea de urgencia, recibió un varón en lugar de una niña.
El ministro Luis Medina Ruiz clarifica que la cirugía se realizó debido a una severa bradicardia fetal, que ponía en riesgo la vida del bebé. Asegura que se cumplieron los protocolos de identificación, tales como huellas y brazaletes.
Sin embargo, reconoce que se cometieron errores que ya están siendo investigados a través de un sumario interno. Medina Ruiz enfatiza que el bienestar de las familias es prioridad en estos casos.
Para llevar tranquilidad total a la familia involucrada, la justicia ha ordenado un estudio de ADN a los cinco bebés nacidos durante la mañana en cuestión. Este análisis busca confirmar la identidad de los recién nacidos y resolver cualquier duda respecto al incidente.
La situación ha generado preocupación y pedido de aclaraciones por parte de la comunidad, que observa de cerca el desarrollo del caso.
Informe de Gabriel Melián
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Hospital Regional de Concepción? Se reportó un posible intercambio de bebés tras una cesárea de urgencia.
¿Quién es el responsable de la aclaración? El ministro Luis Medina Ruiz es quien clarifica la situación.
¿Cuándo se realizó la cesárea? La cesárea se realizó debido a una severa bradicardia fetal.
¿Dónde se está llevando a cabo la investigación? En el Hospital Regional de Concepción a través de un sumario interno.
¿Por qué se ordenó un estudio de ADN? Para confirmar la identidad de los recién nacidos y resolver dudas sobre el incidente.