Confusión en Tucumán: el Ministerio de Salud niega intercambio de bebés en Hospital Regional

El Ministerio de Salud de Tucumán niega oficialmente un posible intercambio de bebés en el Hospital Regional de Concepción. La confusión surgió tras el caso de una joven de 22 años que, tras una cesárea de urgencia, recibió un varón en lugar de una niña.

El ministro Luis Medina Ruiz clarifica que la cirugía se realizó debido a una severa bradicardia fetal, que ponía en riesgo la vida del bebé. Asegura que se cumplieron los protocolos de identificación, tales como huellas y brazaletes.

Sin embargo, reconoce que se cometieron errores que ya están siendo investigados a través de un sumario interno. Medina Ruiz enfatiza que el bienestar de las familias es prioridad en estos casos.

Para llevar tranquilidad total a la familia involucrada, la justicia ha ordenado un estudio de ADN a los cinco bebés nacidos durante la mañana en cuestión. Este análisis busca confirmar la identidad de los recién nacidos y resolver cualquier duda respecto al incidente.

La situación ha generado preocupación y pedido de aclaraciones por parte de la comunidad, que observa de cerca el desarrollo del caso.

Informe de Gabriel Melián