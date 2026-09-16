Cayó en San Luis un hombre buscado por abuso sexual en San Juan

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La policía de San Luis detuvo a un hombre de 30 años que tenía un pedido de captura vigente de la justicia de San Juan por una causa de abuso sexual.

El procedimiento se realizó en el barrio Aires del Sur, tras tareas investigativas solicitadas por la policía sanjuanina.

El hombre es localizado en la vía pública y es trasladado a una dependencia policial donde permanece a disposición de la justicia.

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