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Cayó en San Luis un hombre buscado por abuso sexual en San Juan

El procedimiento se realizó en el barrio Aires del Sur, tras tareas investigativas solicitadas por la policía sanjuanina.  

16/09/2026 | 07:36Redacción Cadena 3

Perspectiva San Luis

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    Audio. Detienen en San Luis a hombre buscado por abuso sexual en San Juan

    Panorama Federal

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La policía de San Luis detuvo a un hombre de 30 años que tenía un pedido de captura vigente de la justicia de San Juan por una causa de abuso sexual.

El procedimiento se realizó en el barrio Aires del Sur, tras tareas investigativas solicitadas por la policía sanjuanina.

El hombre es localizado en la vía pública y es trasladado a una dependencia policial donde permanece a disposición de la justicia.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió? La policía de San Luis detuvo a un hombre con un pedido de captura por abuso sexual.

¿Quién fue detenido? Un hombre de 30 años con un pedido de captura de la justicia de San Juan.

¿Cuándo se realizó la detención? La detención fue reciente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se llevó a cabo el procedimiento? En el barrio Aires del Sur.

¿Cómo se localizó al hombre? A través de tareas investigativas solicitadas por la policía sanjuanina.

¿Por qué fue detenido? Por tener un pedido de captura vigente relacionado con una causa de abuso sexual.

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