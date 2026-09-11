Fortaleza e identidad en el deporte paralímpico

Por Malena Pozzobon

En el ámbito deportivo existen numerosas federaciones específicas que aglutinan a las personas con discapacidad que practican deporte de alto rendimiento. A quienes compiten en el deporte paralímpico se las reconoce por su dedicación, fortaleza y capacidad de superación. Su voluntad es más fuerte que cualquier obstáculo.

Para comprender mejor el impacto de estas instituciones y el rol del acompañamiento emocional estuve dialogando con la especialista y psicóloga deportiva Lorena Gaivizzo, quien realizó un postgrado en Psicología deportiva, trabaja en la Secretaría de Deportes desde hace 24 años tanto en deportes convencionales como adaptados y fue acompañante de delegaciones en distintos eventos deportivos.

Comenzó contándome que en el deporte adaptado los atletas se clasifican según el tipo y grado de discapacidad para competir en igualdad de condiciones. "Existen categorías para discapacidades visuales, motoras e intelectuales, entre otras. La clasificación internacional, realizada por un comité de especialistas, es obligatoria para participar en competencias internacionales", me explicó.

Por otra parte, le pregunté cómo era su trabajo en relación a la motivación, la concentración y el bienestar emocional de un atleta de alto rendimiento, y manifestó: “La motivación se trabaja con objetivos alcanzables, definidos junto al deportista, el entrenador y el psicólogo. Mantener pequeñas metas durante los entrenamientos ayuda a sostener el compromiso, entendiendo que la motivación puede variar porque el deportista, antes que nada, es una persona”.

Además, aclaró: “Esto también tiene que ver con el bienestar. Mi forma de trabajo como psicóloga deportiva es no apuntar primero al rendimiento sino apuntar al bienestar de la persona, es imposible desde mi visión y mi experiencia que un deportista rinda bien, tenga un buen rendimiento adentro de la cancha, de la pista o del escenario deportivo si no está bien emocionalmente, entonces eso se trabaja. Yo, en la dirección que trabajo, apunto a lograr el bienestar emocional para que luego eso tenga un impacto en el rendimiento”.

A partir de esto pensaba sobre cómo se construye una identidad fuerte de un atleta cuando el entorno insiste en marcar la diferencia. En relación a esto, ella explicó: “Es muy importante trabajar con la identidad y la personalidad del deportista, donde dependiendo del deporte, hablando de deportes grupales, se construyen distintas personalidades. Por ejemplo, la personalidad de un arquero es diferente de la personalidad de un delantero”. Además, afirmó: “Se va trabajando en base a lo que necesita su rol y su puesto. Es importante tener y construir una personalidad, una identidad competitiva y agresiva también. La competencia tiene algo de agresión, una agresión sana. Una personalidad fuerte para atravesar las diferentes etapas que presenta el deporte”.

FOTO: Deporte paralimpico

En relación a las presiones internas, externas y prejuicios que enfrentan los deportistas agregó: “Acá trabajamos mucho con la presión interna que ya tiene el deportista con sus propias expectativas, con lo que el deportista cree que el otro quiere de él. Después se trabaja el entorno familiar, el entorno de entrenadores y amigos, donde de alguna manera hay una presión externa que espera, en algunos casos se exige, en otros casos se espera. Pero también al deportista se le presenta una presión de lograr determinados resultados y esto trabaja mucho logrando que el deportista tenga sus expectativas bien claras, y que pueda ir sacando o desalojando las expectativas de los demás”.

Estas palabras reflejan el peso que puede tener en el entorno y cómo puede afectar en la salud mental de un deportista de alto rendimiento. Las presiones, incluyendo las expectativas pueden llegar a convertirse en una influencia adicional que impacta tanto en el bienestar como en el rendimiento de una persona con o sin discapacidad.

En este contexto, me generó intriga saber cómo influyen los prejuicios sociales en la salud mental de los atletas con discapacidad. En relación a ello Lorena especificó: “Dependiendo de la fortaleza de cada deportista, los prejuicios sociales impactan más o menos. Hoy y lo que se vio en los últimos años es un impacto mayor con la tecnología y las redes sociales, donde los comentarios, ya sean buenos o malos, se multiplican por miles y miles de mensajes y esto sin dudas tiene un impacto en el deportista. Entonces acá trabajamos mucho con el manejo de las redes: cómo utilizarlas para que sea beneficio y no un obstáculo para la salud mental y luego para el rendimiento”.

Por otro lado, me quedé pensando en el día a día de un deportista y las herramientas para la vida cotidiana que ofrece practicar un deporte. A partir de esto le consulté sobre estos beneficios y manifestó: “El deporte brinda muchísimas herramientas. Yo creo que a veces es de adentro para afuera y de afuera para adentro. Lo que quiero decir con esto es que uno, muchas veces como es en la vida, las cosas que puede afrontar y las que no puede afrontar, después es llevado a la cancha y como le digo a muchos pacientes: ‘es tu deporte, es un desafío para que puedas lidiar con las cosas que pasan afuera de la cancha’, es el medio que se presenta para resolver situaciones que suceden dentro de la cancha y también suceden en la vida diaria”.

Para concluir dejo esta pequeña reflexión que Lorena compartió acerca de la filosofía de la vida deportiva, la autonomía y la salud mental: “El deporte convencional genera una identidad, un lugar de pertenencia, una filosofía de vida. Te da una fortaleza mental increíble, un bienestar y una salud mental muy buena para que el deportista después pueda aplicarlo en su vida”.