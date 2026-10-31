Intento de usurpación de la Villa Suramericana: "Tomaron a los niños de rehenes para poder hacerlo"

FOTO: Una de las detenidas por el intento de usurpación de la Villa Suramericana.

La Policía de Santa Fe impidió un intento de usurpación de las viviendas de la Villa Suramericana, en el barrio Esmeralda Este 2 de la capital provincial. El episodio ocurrió el viernes por la noche y terminó con ocho personas demoradas. La convocatoria para ocupar el complejo incluía la participación de mujeres y niños, según quedó expuesto en audios que trascendieron durante las últimas horas. La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, se refirió al episodio en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario y aseguró que la Provincia no permitirá que se concrete una ocupación ilegal.

“Nosotros no vamos a permitir que los grupos violentos, que los grupos organizados estén tomando lo que le pertenece a los santafesinos. Eso es algo que quiero dejar muy en claro”, afirmó la funcionaria. También explicó que el complejo cuenta con más de 300 viviendas que fueron terminadas por la actual gestión provincial, después de que las obras quedaran paralizadas durante el gobierno anterior.

Coudannes precisó que esas propiedades serán adjudicadas mediante un procedimiento público y transparente. “Van a inscribirse en un proceso transparente y público. Luego serán seleccionados, adjudicadas las viviendas como en otros casos se han hecho en otros puntos de la provincia”, señaló. Además, remarcó que no se trata de una entrega inmediata ni de una ocupación por fuera de los mecanismos establecidos.

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Sobre el operativo, la vocera contó que el viernes por la tarde las autoridades recibieron indicios de que se preparaba una toma del complejo, posiblemente instigada por una agrupación política. A partir de esa información se organizó un dispositivo de alerta y monitoreo que terminó con ocho personas demoradas. “Se frustró lo que estaban organizando en términos de usurpación de estas viviendas”, sostuvo.

Uno de los elementos que tomó relevancia en la investigación fue un audio en el que una mujer convocaba a otras a concurrir con sus hijos, frazadas y palos para ingresar a las instalaciones. En la grabación se escuchaba que debían permanecer en el lugar durante la noche y que la presencia de menores podía impedir que la Policía las desalojara. Al respecto, Coudannes manifestó: “Tomaban a los chicos de rehenes para poder realizar o intentar, en realidad, esta usurpación”.

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La funcionaria también cuestionó esa modalidad de convocatoria y sostuvo que la presencia de niños no puede utilizarse como herramienta para concretar una acción ilegal. “Las familias no pueden tener a los chicos de rehenes para este tipo de situaciones ilegales, que además quedan en la retina de los niños”, expresó. En ese sentido, vinculó el episodio con las políticas provinciales de protección de derechos de las infancias.

FOTO: Así quedó uno de los patrulleros de la policía tras los disturbios.

Por otra parte, confirmó que se abrió una investigación judicial para determinar las responsabilidades y establecer si hubo participación de sectores políticos. “Estamos trabajando en una investigación para dilucidar este posible intento de usurpación y que esté trabajado por atrás por alguna agrupación política”, explicó. También indicó que la causa está en manos de la Fiscalía N° 1 y que contempla tanto el intento de ocupación como los incidentes registrados durante el procedimiento.

En ese contexto, Coudannes confirmó que hubo una policía herida y un patrullero destruido durante los disturbios. Además, aseguró que se mantendrá la presencia policial en el complejo y el monitoreo preventivo para evitar nuevos episodios. “No vamos a permitir que esto suceda otra vez, que no se gasten en querer ir de nuevo, en buscar la manera, porque no va a haber manera”, concluyó.

Entrevista de Jonatan Raimundo.