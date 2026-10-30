En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Intentaron usurpar la Villa Olímpica en Santa Fe: ocho personas fueron demoradas

La convocatoria incluía llevar mujeres y niños al complejo habitacional. La Policía montó un operativo especial y evitó la ocupación ilegal. 

30/10/2026 | 22:31Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Archivo.- Móvil de la Policía de Santa Fe.

FOTO: Archivo.- Móvil de la Policía de Santa Fe.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Ocho personas fueron demoradas el viernes por la noche tras un intento de ocupación de las viviendas construidas en la Villa Olímpica de la ciudad de Santa Fe, según informó el Gobierno provincial.

El operativo policial se montó luego de que el Ministerio de Justicia y Seguridad tomará conocimiento de que se estaba preparando una toma del complejo, que próximamente será sometido a un proceso de inscripción y selección para su adjudicación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De acuerdo con la versión oficial, en un audio que trascendió los organizadores de la frustrada ocupación invitaban a las mujeres a concurrir al lugar con niños y palos para acceder a las viviendas.

Desde la vocería estatal provincial se señaló que se investigará la posible instigación de una agrupación política detrás del intento de toma.

El complejo de la Villa Olímpica fue construido por el Gobierno provincial y está destinado a ser adjudicado a través de un proceso de inscripción y selección, con pago correspondiente por parte de los futuros adjudicatarios.

Hasta el momento, no se informó si los ocho demorados quedaron a disposición de la Justicia ni si se les imputó algún delito.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el viernes por la noche? Ocho personas fueron demoradas tras un intento de ocupación de las viviendas en la Villa Olímpica de Santa Fe.

¿Quién informó sobre el incidente? El Gobierno provincial fue quien dio a conocer la situación.

¿Qué medida se tomó por parte de las autoridades? Se montó un operativo policial tras el aviso del Ministerio de Justicia y Seguridad.

¿Qué se investiga en relación al intento de ocupación? Se investiga la posible instigación de una agrupación política detrás del intento de toma.

¿Cuál es el estado de los ocho demorados? No se ha informado si quedaron a disposición de la Justicia ni si se les imputó algún delito.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf