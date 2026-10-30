Intentaron usurpar la Villa Olímpica en Santa Fe: ocho personas fueron demoradas

Ocho personas fueron demoradas el viernes por la noche tras un intento de ocupación de las viviendas construidas en la Villa Olímpica de la ciudad de Santa Fe, según informó el Gobierno provincial.

El operativo policial se montó luego de que el Ministerio de Justicia y Seguridad tomará conocimiento de que se estaba preparando una toma del complejo, que próximamente será sometido a un proceso de inscripción y selección para su adjudicación.

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?? OCHO PERSONAS FUERON DEMORADAS POR UN INTENTO DE USURPACIÓN DE LA VILLA OLÍMPICA EN SANTA FE La Policía de Santa Fe impidió este viernes por la noche la toma de las viviendas que integran la Villa Olímpica, construida para los Juegos Suramericanos en la capital provincial. https://t.co/fpooveLPrz — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 31, 2026

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De acuerdo con la versión oficial, en un audio que trascendió los organizadores de la frustrada ocupación invitaban a las mujeres a concurrir al lugar con niños y palos para acceder a las viviendas.

Desde la vocería estatal provincial se señaló que se investigará la posible instigación de una agrupación política detrás del intento de toma.

El complejo de la Villa Olímpica fue construido por el Gobierno provincial y está destinado a ser adjudicado a través de un proceso de inscripción y selección, con pago correspondiente por parte de los futuros adjudicatarios.

Hasta el momento, no se informó si los ocho demorados quedaron a disposición de la Justicia ni si se les imputó algún delito.