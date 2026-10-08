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Comienza la Feria del Libro de Rosario: "La premisa cada año es ampliar nuestra programación"

La coordinadora general, Silvana Schulze, anticipó una agenda con más de 350 actividades, siete espacios simultáneos y propuestas para todas las edades.

08/10/2026 | 11:16Redacción Cadena 3 Rosario

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La Feria del Libro de Rosario comienza este jueves en el Complejo Cultural Fontana Rosa, con una programación que se extenderá hasta el 18 de octubre. El evento será de entrada libre y gratuita y contará con distintos espacios destinados a lectores de todas las edades.

Silvana Schulze, coordinadora general de la Feria del Libro, destacó la propuesta de esta edición y señaló que habrá “más de 350 actividades” distribuidas en siete espacios en simultáneo. “La premisa cada año es ampliar nuestra programación y hacerla crecer”, sostuvo.

La programación no estará enfocada únicamente en la literatura. Según explicó Schulze, habrá propuestas vinculadas con gastronomía, deportes, salud, salud mental, inteligencia artificial, historia, política, periodismo e investigación. “Tratamos de pensar una programación amplia, diversa, plural, que no tenga que ver solo con el que ya sabemos que le gusta venir y encontrar los nuevos libros”, afirmó.

Uno de los ejes será el espacio destinado a las infancias, con actividades pensadas para distintas edades. “La propuesta de infancia incluso tiene como dos pequeños sectores”, explicó Schulze, y detalló que habrá un área blanda para primera infancia, con libros al alcance de los chicos y propuestas para que puedan acercarse a la lectura acompañados por adultos.

La Feria del Libro abrirá sus puertas este jueves a las 19 en la explanada del Complejo Fontana Rosa y continuará hasta el 18 de octubre. Además de las actividades literarias, habrá más de 40 propuestas para infancias y espacios pensados para que los chicos puedan alejarse por un rato de las pantallas y acercarse a los libros de una manera lúdica.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? La Feria del Libro de Rosario.

¿Quién es la coordinadora de la Feria? Silvana Schulze.

¿Cuándo comienza y termina el evento? Comienza el jueves y se extenderá hasta el 18 de octubre.

¿Dónde se realizará la Feria? En el Complejo Cultural Fontana Rosa.

¿Qué tipo de actividades habrá? Más de 350 actividades relacionadas con literatura, gastronomía, deportes, salud, y más.

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