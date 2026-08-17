Ucrania enfrenta graves daños en su infraestructura energética por 13 ataques rusos en una semana

KIEV, Ucrania — La empresa estatal de energía Naftogaz de Ucrania informó que ha sido objeto de 13 ataques en la última semana, lo que ha resultado en daños significativos a su infraestructura. Este ataque es parte de una campaña más amplia, ya que las instalaciones de Naftogaz han sido impactadas casi 300 veces durante el año en curso.

Desde la invasión total de Rusia hace más de cuatro años, la red eléctrica ucraniana ha sido blanco frecuente de ataques. Las autoridades en Ucrania sostienen que Moscú busca debilitar la resistencia del país al privar a los ciudadanos de recursos básicos como luz, calefacción y agua, especialmente durante los meses de invierno.

Funcionarios ucranianos han expresado su preocupación por la posibilidad de que Rusia continúe utilizando el invierno como arma en su estrategia de guerra, lo que podría agravar aún más las condiciones para la población civil.

Los ataques de drones y misiles rusos han impactado diversas instalaciones en múltiples regiones del país, y algunas han sido alcanzadas en varias ocasiones en un corto período. A pesar de los daños en la infraestructura, Naftogaz reportó que no hubo heridos entre su personal durante estos incidentes.

La situación en la línea del frente, que se extiende aproximadamente por 1.250 kilómetros, se ha visto estancada en gran medida, lo que ha llevado a ambas partes a intensificar sus campañas aéreas y desarrollar nuevas armas de largo alcance.

Recientemente, ataques ucranianos han resultado en la muerte de siete personas en Rusia, mientras que cuatro civiles han perdido la vida en Ucrania debido a los ataques de las fuerzas rusas, según informes de funcionarios que han recopilado datos sobre los incidentes de la noche anterior.

Ucrania ha dependido en gran medida de la asistencia militar internacional tras la invasión de Rusia en febrero de 2022, pero ha incrementado su capacidad de producción de armamento local. El domingo, lanzó más de 800 drones de largo alcance contra objetivos en Rusia.

Los ataques de Rusia han estado dirigidos a edificios residenciales, puertos, escuelas y hospitales, y han causado la muerte de aproximadamente 17.000 civiles, según datos de la ONU. En julio, el número de civiles muertos en Ucrania alcanzó cifras alarmantes, un 70% más que en el mismo mes del año anterior, a medida que los ataques rusos se intensificaban.

La falta de interceptores de defensa antiaérea, como los sistemas Patriot de fabricación estadounidense, ha permitido que Rusia continúe con sus ofensivas sin una respuesta adecuada por parte de Ucrania.

Ucrania está trabajando en el desarrollo de su propio misil balístico y colaborando con países europeos para mejorar sus defensas aéreas, buscando contrarrestar la amenaza que representa Rusia.