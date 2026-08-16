Tiroteo en Lexington, Kentucky, deja un muerto y cuatro heridos en un parque

FOTO: Un muerto y 4 heridos en tiroteo en un parque de Kentucky

LEXINGTON, Kentucky, EE.UU. — Un tiroteo en un parque de la ciudad de Lexington, Kentucky, dejó un saldo trágico de una persona fallecida y cuatro heridos, según lo informado por las autoridades locales.

Los agentes de policía respondieron poco antes de las 7 de la tarde del sábado a un llamado que reportaba disparos. Al llegar al lugar, encontraron a cinco víctimas, detalla un comunicado del departamento policial. Una de las personas fue declarada muerta en un hospital, mientras que se estima que las otras cuatro sufrieron heridas que no ponen en riesgo su vida.

El jefe de policía, Lawrence Weathers, indicó que entre los heridos se encontraban dos niños, de 4 y 14 años, según informaron medios locales. El tiroteo tuvo lugar en el parque Charles Young, ubicado en el centro de Lexington.

Weathers no proporcionó detalles sobre un posible sospechoso, aunque aseguró a los reporteros que no consideraba que hubiera una amenaza continua para la comunidad. "Si saben de alguien que pudiera estar inclinado a usar un arma, por favor háganoslo saber", exhortó el jefe de policía. "Cualquier cosa que puedan hacer para avisarnos antes de que ocurra algo, se los agradeceremos enormemente".

El jefe instó a cualquier persona que tenga información sobre el incidente a que se comunique con la policía, buscando así esclarecer los hechos y prevenir futuros incidentes.