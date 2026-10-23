Terremoto en Xizang: 16 fallecidos y 76 heridos tras un sismo de 7,0 grados

FOTO: Tiendas de campaña en una aldea afectada por el terremoto en la región autónoma de Xizang.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,0 se registró el jueves en el distrito de Baqen, en la ciudad de Nagqu, en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China. Las autoridades locales han informado que el sismo dejó un saldo de 16 muertos y 76 heridos, según los últimos datos ofrecidos en una conferencia de prensa por la oficina de información del gobierno municipal de Nagqu.

El fenómeno se produjo a las 22.33 horas del jueves y, como respuesta inmediata, más de 5 mil personas fueron movilizadas para participar en las tareas de búsqueda y rescate, atención médica, provisión de refugio temporal y suministro de elementos esenciales.

Las autoridades han implementado una vigilancia intensificada las 24 horas en lugares clave, incluyendo laderas de montañas, embalses, centrales eléctricas y estaciones de telecomunicaciones, para prevenir riesgos adicionales.

En cuanto a la infraestructura, la Policía y las autoridades de transporte han inspeccionado más de 1.700 kilómetros de rutas, 201 puentes y 324 alcantarillas, identificando 11 riesgos potenciales y retirando rocas caídas en siete tramos de carretera.

En este contexto, el gobierno chino ha destinado un total de US$ 12 millones para la ayuda y recuperación de las áreas afectadas. Esta cifra incluye una asignación conjunta de 50 millones de yuanes por parte del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gestión de Emergencias, así como 30 millones de yuanes adicionales de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma para restaurar la infraestructura dañada.

Además, se elevó la respuesta nacional de emergencia por terremotos del nivel IV al nivel III y se activó una respuesta de nivel IV para desastres naturales a nivel nacional. La fuerza nacional de bomberos y rescate de China envió 350 rescatistas y 83 vehículos para apoyar las operaciones de rescate, incluyendo el uso de drones para el reconocimiento del área afectada.

Los suministros enviados a las zonas impactadas incluyen 1.000 viviendas prefabricadas, 3.239 tiendas de campaña, 2.821 camas plegables y 4.280 mantas, entre otros elementos vitales para asistir a los damnificados.