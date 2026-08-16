Seis fallecidos tras intensas tormentas e inundaciones históricas en Indiana

INDIANAPOLIS, Indiana, EE.UU. — Al menos seis personas han perdido la vida debido a las torrenciales tormentas e inundaciones que han afectado a Indiana durante varios días. Las aguas del río White en Indianápolis alcanzaron su punto más alto, mientras se espera que las precipitaciones disminuyan en las próximas horas en la región de la capital estatal y otras áreas del estado.

Desde el inicio de las tormentas el 11 de agosto, se han reportado varias víctimas, entre ellas un niño de 4 años, dos hombres y tres mujeres, según la información proporcionada por Liz Woods, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional del estado. Las autoridades del condado de Jennings, ubicado en el sur del estado, informaron que el menor falleció cuando un árbol cayó sobre su habitación debido a los fuertes vientos.

"Esto es algo que nadie esperaba", declaró Cody Low, subjefe adjunto del condado de Jennings, a una filial local de ABC. "No hay palabras que puedan mejorar esta situación. Vamos a seguir adelante como comunidad".

Entre las otras víctimas se encuentra un joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado el sábado. Las autoridades del condado de Delaware, al este de Indianápolis, indicaron que Matthew Morey había saltado con amigos desde un puente hacia el río Mississinewa tres días antes. Sus familiares y amigos se reunieron para rendir homenaje al recién graduado de secundaria, quien tenía planes de estudiar en la Universidad Purdue, y para advertir sobre los peligros de las aguas crecidas.

Las autoridades también recuperaron el cuerpo de Stephanie Sallee, de 58 años, y su perro en un campo de maíz, cerca de su vehículo. Se cree que la mujer intentaba atravesar una carretera inundada cuando su auto fue arrastrado. Su familia la recordó como una persona cariñosa que adoraba a sus nietos.

En Indianápolis, la crecida del río White alcanzó su nivel máximo en las primeras horas del domingo, y se anticipa que las aguas comenzarán a descender. El Departamento de Obras Públicas de la ciudad indicó que reabrirá las compuertas de inundación y que los refugios de emergencia seguirán operativos tras la evacuación de cientos de viviendas a lo largo del río y sus canales. Equipos de rescate utilizaron botes para ayudar a quienes quedaron atrapados por el rápido aumento del agua.

Las labores de recuperación se intensifican a medida que las zonas del norte del estado comienzan a secarse. "Es un buen día", expresó Christine Altman, presidenta de la junta de comisionados del condado de Hamilton, durante una conferencia de prensa el domingo. "No hay lluvia y el agua ha empezado a bajar". Aunque el condado se libró de pérdidas humanas, las autoridades evalúan los daños a un puente afectado por la inundación.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de más lluvias intensas e inundaciones repentinas en diversas áreas del centro de Indiana. Los residentes deben estar atentos a los pronósticos y evitar las aguas peligrosas, ya que los ríos y arroyos han sufrido grandes inundaciones, y muchas carreteras y puentes han sido severamente dañados o destruidos.

Casi 130,000 clientes de servicios públicos aún carecían de electricidad el domingo, aunque este número ha disminuido desde un pico de alrededor de 300,000. Las intensas lluvias han azotado Indiana durante la última semana, llevando a los ríos a niveles récord.

El río White alcanzó más de 7.32 metros (24 pies) en comunidades como Anderson y Noblesville, superando registros establecidos en 1913. El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, calificó la inundación como la peor que ha enfrentado la ciudad en más de 30 años.

La oficina del gobernador Mike Braun comunicó que se han realizado más de 350 evacuaciones y múltiples rescates en todo el estado, incluyendo en una comunidad de casas móviles para personas mayores al norte de Indianápolis. El presidente Donald Trump aprobó el sábado la solicitud de asistencia federal para ayudar en la respuesta y recuperación ante las inundaciones.

Las tormentas severas han causado estragos en la región centro-norte y en otras áreas, provocando daños significativos desde Illinois hasta el oeste de Pensilvania.