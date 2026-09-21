Renuncia de DiGenova complica investigación sobre adversarios de Trump y la 'gran conspiración'

WASHINGTON (AP) — Antes de asumir el mando de la compleja investigación del Departamento de Justicia sobre los adversarios del presidente estadounidense Donald Trump, Joe DiGenova lamentó la falta de progreso para presentar acusaciones. Cinco meses después, DiGenova ha renunciado sin haber presentado un solo cargo, lo que genera dudas sobre el futuro de una investigación que ha capturado la atención de comentaristas de derecha deseosos de demostrar una teoría poco definida sobre una conspiración del "Estado profundo" destinada a derribar al presidente republicano.

Los funcionarios del Departamento de Justicia continúan con su trabajo a pesar de la salida de DiGenova, y han comenzado a emitir una serie de citaciones a exfuncionarios de las fuerzas del orden y de inteligencia, lo que se espera que produzca testimonios ante un jurado investigador en las próximas semanas en Fort Pierce, Florida, donde se encuentra una jueza federal designada por Trump que es considerada afín a él. Sin embargo, sigue siendo incierto si alguien será finalmente acusado, así como el contenido de tales acusaciones, mientras los investigadores enfrentan no solo obstáculos legales, sino también la presión de una Casa Blanca que ha mostrado impaciencia tras más de un año de avances y retrocesos.

La investigación, conocida coloquialmente como la "gran conspiración", es un claro ejemplo de los intentos del gobierno de Trump por utilizar las fuerzas del orden para tomar represalias contra sus adversarios. La turbulencia que rodea esta pesquisa revela una discrepancia entre las exigencias de la Casa Blanca de actuar con rapidez y la capacidad del Departamento de Justicia de convertir las quejas del presidente en un caso sólido. La tarea se ha complicado, ya que intenta entrelazar investigaciones separadas del FBI sobre Trump, incluidas las relacionadas con la interferencia rusa en las elecciones y la retención de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, en un relato coherente de una conspiración gubernamental.

El exfiscal federal Randall Eliason expresó que la idea de conectar todas estas investigaciones en una sola conspiración carece de fundamento y subrayó que no hay base para alegar que alguna de ellas haya constituido un acto criminal contra Trump. Todas han sido verificadas y respaldadas de diversas maneras. Si bien el mandato es inusual, también lo fue la elección de DiGenova para liderar la investigación. A sus 81 años, fue un fiscal destacado en la administración de Ronald Reagan, pero llevaba décadas fuera del gobierno. En 2020, fue noticia por sus comentarios sobre un funcionario de ciberseguridad que defendió la legitimidad de la elección que Trump perdió ante el demócrata Joe Biden.

Como ferviente defensor de la teoría de que Trump fue víctima de una conspiración del "Estado profundo", DiGenova fue nombrado en abril tras la destitución de Pam Bondi como secretaria de Justicia, quien había enfrentado dificultades para procesar a los adversarios del presidente. Su nombramiento fue bien recibido por los aliados de Trump, quienes ven en esta investigación un ajuste de cuentas esperado contra exfuncionarios que, según creen, perjudicaron al presidente. El secretario de Justicia Todd Blanche, quien asumió el departamento tras el despido de Bondi, también celebró la llegada de DiGenova, expresando en redes sociales: "¡Bienvenido a la pelea, Joe!".

Sin embargo, para el 10 de septiembre, DiGenova ya había dejado su puesto en medio de la frustración del gobierno de Trump por la velocidad y la dirección de la investigación. En sus comentarios de despedida, indicó que no vislumbraba un camino hacia acusaciones inminentes. "Si quieren acusaciones cuando no hay pruebas, tienen un problema ético", declaró a The New York Post.

DiGenova se defendió posteriormente, afirmando que sus comentarios habían sido malinterpretados y que existían evidencias suficientes en todos los casos para respaldar las teorías de acusación, aunque subrayó que lleva tiempo alcanzar ese punto, y que algunas personas desean avanzar más rápido de lo que es posible. Su nombramiento llegó días después de que una fiscal de carrera en seguridad nacional, Maria Medetis Long, fuera apartada del equipo investigador tras expresar preocupaciones sobre una pesquisa relacionada con el exdirector de la CIA, John Brennan.

El abogado de Brennan ha aprovechado la inestabilidad en el equipo, señalando que las salidas evidencian que los fiscales que revisaron las pruebas no estaban convencidos y fueron removidos por un Departamento de Justicia que busca acusaciones a cualquier costo. "He pasado décadas dentro y alrededor del Departamento de Justicia. Nunca imaginé una situación como esta", afirmó Ken Wainstein, quien advirtió a los fiscales que impugnará cualquier acusación contra Brennan, argumentando que se trata de una persecución motivada por venganza.

El Departamento de Justicia no ha anunciado un reemplazo para DiGenova, pero un equipo de fiscales y agentes continúa trabajando, incluido Kurt Olsen, un abogado que en 2020 presionó sin éxito al Departamento de Justicia para respaldar las infundadas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral. En medio de la agitación por el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein, funcionarios ansiosos por cambiar de tema anunciaron una nueva investigación y una directiva de Bondi para presentar pruebas ante un jurado investigador.

Trump ha estado frustrado por una evaluación de la comunidad de inteligencia de EE.UU. que concluyó que Rusia había interferido a su favor en las elecciones de 2016. Un informe de 2019 del fiscal especial del Departamento de Justicia describió una interferencia rusa significativa, pero no halló pruebas suficientes de una conspiración criminal entre Rusia y la campaña de Trump. Investigaciones posteriores identificaron errores por parte de agentes del FBI, pero no encontraron conducta delictiva por parte de altos funcionarios ni pruebas de una conspiración contra Trump. A pesar de estos resultados, el presidente ha intensificado sus llamados a represalias, lo que llevó al Departamento de Justicia a recurrir a un jurado investigador.

Los objetivos de la investigación no están claros, aunque se ha informado que Brennan es uno de ellos, y que se examina si engañó al Congreso durante su testimonio sobre la evaluación de la comunidad de inteligencia. Los investigadores han indagado en los orígenes de la pesquisa sobre Trump y Rusia, y se ha cuestionado a los testigos sobre la elaboración de la evaluación de la comunidad de inteligencia y el "dossier Steele", un conjunto de archivos elaborados por un exespía británico que contenía rumores y afirmaciones no verificadas.

Durante el curso de la investigación, se han emitido citaciones a una amplia gama de exfuncionarios del FBI y de inteligencia involucrados en el caso de Rusia, incluidos el exdirector de inteligencia nacional James Clapper y Brennan, quien ha sido convocado para comparecer ante el jurado investigador el 15 de octubre. Además, el Departamento de Justicia ha buscado entrevistar a funcionarios involucrados en el registro del FBI en 2022 en Mar-a-Lago por documentos clasificados, que sustentaron una acusación contra Trump que fue desestimada por Aileen Cannon, una jueza designada por Trump. A pesar de la agitación en la investigación, no se espera que el Departamento de Justicia retroceda, dado el contexto político, según John Fishwick Jr., exprocurador de Virginia, quien comentó: "El presidente Trump quiere acción en ciertos casos, y este parece ser uno de ellos".