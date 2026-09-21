Haití extradita a 18 sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moïse a Estados Unidos

FOTO: Haití extradita a Estados Unidos a 18 sospechosos del asesinato del presidente Moïse.

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Haití ha extraditado a 18 individuos acusados del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021, según lo comunicó este domingo el fiscal federal del Distrito Sur de Florida.

El presidente Moïse fue asesinado a los 53 años por un grupo armado que ingresó a su residencia en Puerto Príncipe, sin que su seguridad pudiera intervenir. Este comando estaba compuesto mayormente por mercenarios de nacionalidad colombiana.

El fiscal Jason Reding Quiñones informó en la red social X que los implicados fueron "trasladados en avión militar desde Haití para enfrentar la justicia estadounidense", tal como reportó el sitio RFI y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

"Cinco años después de los hechos, continuamos llevando a los sospechosos ante las cortes estadounidenses, y no hemos terminado", agregó el fiscal en su mensaje.

Entre los extraditados figura el principal sospechoso de la investigación: Joseph Felix Badio, quien se desempeñaba como exfuncionario anticorrupción del Ministerio de Justicia de Haití, según fuentes del gobierno y de la policía haitiana, según lo mencionado por RFI.

Por su parte, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado indicando que está "realizando un seguimiento" a la situación de los 17 ciudadanos colombianos que fueron trasladados a Estados Unidos. El gobierno colombiano dejó en claro que no participó en la decisión ni en el proceso que llevó a la extradición de sus ciudadanos.

En total, 30 personas han sido acusadas en relación a este caso, que ha complicado aún más la situación en Haití, el país más empobrecido de América, que no ha podido llevar a cabo elecciones desde 2016 y que no cuenta con un presidente desde el magnicidio.

Haití ha enfrentado durante mucho tiempo una crisis política, económica y de seguridad, con un deterioro considerable en los últimos años. El país debe organizar una primera vuelta de elecciones presidenciales y legislativas en diciembre de 2026, y una segunda vuelta en febrero de 2027, según el calendario electoral publicado a finales de julio.