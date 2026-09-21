Merz enfrenta desafíos tras derrota histórica en Mecklemburgo-Pomerania Occidental

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) — Friedrich Merz, canciller alemán y líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), calificó la reciente derrota de su partido en la elección estatal de Mecklemburgo-Pomerania Occidental como "un duro golpe". A pesar de este revés, Merz desestimó cualquier desafío a su liderazgo, afirmando que no existen rumores sobre una rebelión interna en la CDU.

En una conferencia de prensa en Berlín, el líder de la CDU reconoció que su partido no ha logrado responder adecuadamente a las inquietudes de la ciudadanía. La elección del domingo pasado resultó en un resultado sin precedentes para la CDU, que apenas obtuvo un 4,9% de los votos, lo que la dejó fuera del parlamento estatal por primera vez en su historia.

En contraste, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) se alzó como el gran ganador de la jornada, con un 38,2% de los votos, seguido por el Partido Socialdemócrata (SPD), que alcanzó un 35,5%. Merz subrayó que, a pesar de estos resultados, su partido continuará apoyando la coalición gobernante federal y que se realizarán diálogos sobre el futuro de esta cooperación.

Además, el SPD ha manifestado su deseo de mantener su participación en la coalición en Berlín, lo que podría influir en la estrategia de la CDU a nivel federal. Merz anunció que sostendrá conversaciones con los líderes estatales para abordar la situación actual y los próximos pasos a seguir.

En otro frente, el partido La Izquierda de Alemania también destacó en la jornada electoral en Berlín, obteniendo un 25,1% de los votos, lo que demuestra un creciente apoyo a la izquierda en el país. Por su parte, la AfD ha registrado un ascenso notable desde el 9,1% en las elecciones de 2023, alcanzando el 16% en la capital, marcando así el mejor resultado de su historia en la región.