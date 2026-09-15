Protestas de agricultores en Países Bajos: cortes de rutas y sabotajes en el transporte ferroviario

FOTO: Protestas de agricultores provocaron cortes de rutas y paralización del sistema ferroviario en los Países Bajos.

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- Países Bajos vivió este martes una jornada de intensas protestas de agricultores en contra del Presupuesto Nacional para 2027, que incluyó cortes de rutas y focos de incendio, mientras que se reportaron sabotajes simultáneos en la red ferroviaria, generando graves inconvenientes en el transporte.

Las movilizaciones se llevaron a cabo en el marco del tradicional Prinsjesdag, una fecha clave en la que Guillermo Alejandro abre formalmente el año parlamentario y el Gobierno presenta sus planes y presupuesto ante los representantes del pueblo.

Los agricultores se manifestaron en contra de las políticas gubernamentales, bloqueando carreteras con tractores y otros vehículos, y encendiendo fogatas sobre las rutas, lo que causó serios problemas de tránsito.

Simultáneamente, la red ferroviaria sufrió sabotajes en varios puntos del centro y este del país, lo que las autoridades calificaron como actos deliberados. La empresa estatal de infraestructura ProRail informó que se colocaron objetos sobre las vías y en instalaciones ferroviarias para alterar los sistemas de señalización y seguridad, lo que obligó a colocar señales en rojo y detener la circulación de trenes.

Los incidentes comenzaron durante la madrugada y afectaron especialmente las conexiones en torno a Zwolle, Deventer y Amersfoort, además de causar problemas en los servicios relacionados con Utrecht, uno de los principales centros ferroviarios de Países Bajos.

La policía ha iniciado una investigación para determinar la identidad de los responsables de los sabotajes y su posible conexión con las protestas de los agricultores.

Farmers Defence Force, una de las organizaciones que lideró la movilización, negó haber organizado actos contra la red ferroviaria, aunque no descartó la posibilidad de que algunos agricultores actuaran de manera individual en estos hechos.

Las manifestaciones de los agricultores en Países Bajos no son un fenómeno nuevo, ya que los productores han protagonizado movilizaciones significativas en los últimos años en contra de las restricciones medioambientales y, en particular, de las políticas destinadas a reducir las emisiones de nitrógeno.