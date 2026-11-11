Presentan en Beijing dos robots humanoides capaces de conducir noticieros con IA

Beijing, China, 11 noviembre -- En el marco de la VII Cumbre Mundial de Medios de Comunicación, que se desarrolló en la capital china, fueron presentados dos robots humanoides dotados de inteligencia artificial, capaces de conducir noticieros y mantener interacciones con la audiencia.

Este evento, organizado por la Agencia de Noticias Xinhua en conjunto con el Gobierno municipal de Beijing, reunió a cerca de 500 representantes de alrededor de 330 medios de comunicación de 112 países y regiones, incluyendo a la Agencia Noticias Argentinas, así como a organismos gubernamentales y organizaciones internacionales.

Durante la cumbre, se discutió cómo el avance tecnológico está transformando la comunicación, especialmente en el ámbito de los medios de comunicación. En este contexto, fueron presentados Xinyan y Xinyu, robots con apariencia humana diseñados para presentar información frente a las cámaras.

Desarrollados por la Agencia de Noticias Xinhua y la empresa de robótica UBTECH, bajo la dirección del reconocido cineasta Zhang Yimou, estos robots están considerados como los primeros humanoides biónicos específicamente diseñados para la presentación de noticias. Poseen proporciones humanas, piel biónica y movimientos faciales que imitan la expresión humana.

Su funcionamiento se basa en el uso de inteligencia artificial, que les permite acceder a información periodística y presentarla a través de voz, movimientos y expresiones. Durante la cumbre, ambos robots realizaron una demostración de su capacidad para presentar noticias ante el público presente.

Los robots cuentan con un sistema técnico integrado de "control de expresiones cerebrales", lo que les permite obtener información verificada en tiempo real y reducir el riesgo de desinformación que puede surgir de la inteligencia artificial.

En un foro celebrado durante la cumbre, Zhang Yimou reflexionó sobre la necesidad de integrar la tecnología con el arte, buscando un equilibrio entre la seriedad que demanda la información y el realismo de los robots. La directora general del Centro de Nuevos Medios de Xinhua, Qian Tong, destacó que estos robots están diseñados para complementar el trabajo de periodistas y editores, sin la intención de reemplazarlos. Entre sus posibles funciones se incluye la lectura de noticias, la presentación de contenidos en múltiples idiomas y la interacción con el público.