Tragedia en Turquía: cuatro soldados pierden la vida en accidente de helicóptero militar

FOTO: Un helicóptero militar se accidentó en la provincia de Malatya, en el este de Turquía

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Cuatro soldados turcos fallecieron este jueves tras el accidente de un helicóptero militar S-70 en la provincia de Malatya, en el este de Turquía, según lo informado por el Ministerio de Defensa de ese país.

El incidente se produjo en el barrio de Samankoy, dentro del distrito de Yesilyurt. Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar las causas que llevaron a la caída de la aeronave, tal como se menciona en el comunicado oficial.

El alcalde de la ciudad, Sami Er, sugirió que el helicóptero podría haber impactado con un cable del tendido eléctrico, según reportes de medios locales.

Luego del siniestro, personal policial y funcionarios militares se dirigieron al lugar para llevar a cabo las investigaciones necesarias y esclarecer las circunstancias del accidente, de acuerdo con la información brindada por la cadena local NTV.

El comunicado del Ministerio de Defensa también contiene un mensaje de condolencias para los familiares de los fallecidos: "Deseamos la misericordia de Dios para nuestros mártires, y expresamos nuestras condolencias y deseos de fortaleza a sus afligidas familias, a las Fuerzas Armadas Turcas y a nuestra noble nación".