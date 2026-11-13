Putin se abre a la inclusión de Europa en negociaciones de paz sobre Ucrania
El enviado estadounidense Jared Kushner reveló que Putin está dispuesto a incluir a Europa en las negociaciones de paz sobre Ucrania. La próxima ronda contará con representantes europeos.
FOTO: Jared Kushner conversó con Putin en Moscú.
Buenos Aires, 13 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estaría dispuesto a "dar una oportunidad" a la participación europea en las conversaciones de paz sobre Ucrania, reveló el enviado estadounidense Jared Kushner.
Por su parte, el también enviado Steve Witkoff indicó que los representantes europeos se unirán a la próxima ronda de negociaciones, según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas, que sigue de cerca esta cuestión.
Lectura rápida
¿Qué anunció Putin?
Putin está dispuesto a permitir la participación de Europa en las conversaciones de paz sobre Ucrania.
¿Quién reveló esta información?
La información fue compartida por el enviado estadounidense Jared Kushner.
¿Cuándo se llevarán a cabo las próximas negociaciones?
Las próximas negociaciones incluirán a representantes europeos, aunque aún no se ha fijado una fecha específica.
¿Qué pidió Zelenski?
Zelenski solicitó que Europa participe regularmente en las negociaciones de paz y tenga voz en la seguridad del continente.
¿Qué acuerdo se alcanzó tras las reuniones?
Se acordó realizar el mayor intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania desde el inicio del conflicto.
[Fuente: Noticias Argentinas]