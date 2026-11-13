Putin se abre a la inclusión de Europa en negociaciones de paz sobre Ucrania

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Buenos Aires, 13 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estaría dispuesto a "dar una oportunidad" a la participación europea en las conversaciones de paz sobre Ucrania, reveló el enviado estadounidense Jared Kushner.

Por su parte, el también enviado Steve Witkoff indicó que los representantes europeos se unirán a la próxima ronda de negociaciones, según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas, que sigue de cerca esta cuestión.