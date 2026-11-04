Pedro Sánchez: La "ola ultra" se desmorona tras la victoria demócrata en Estados Unidos

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que la "ola ultra" ya "no crece, se desmorona", en referencia a los recientes resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde los demócratas lograron recuperar el control del Congreso, dejando atrás a los republicanos de Donald Trump, según reportaron medios internacionales.

"Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites", expresó Sánchez en su cuenta de X, subrayando la importancia de la elección como un reflejo del rechazo a ciertas ideologías.

El mandatario español continuó: "Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EE. UU. Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse la derecha y la extrema derecha en España ya no crece: se desmorona".

Pedro Sánchez se enfrenta a un desafío importante en las elecciones generales del 29 de noviembre, donde las encuestas apuntan a un posible triunfo de la derecha, aunque sin una mayoría absoluta. Para formar gobierno, requeriría el apoyo de la extrema derecha. Esta situación se ha complicado tras la reciente caída de un paquete de medidas para abordar la crisis de acceso a la vivienda, que fue rechazado por el Parlamento.

La campaña electoral ha estado marcada por la trágica catástrofe ferroviaria de Urda, que dejó al menos 69 víctimas fatales, siendo este el segundo accidente grave de trenes de alta velocidad en menos de un año en el país. En medio de esta crisis, Óscar Puente, ministro de Transportes y cercano colaborador de Sánchez, anunció su dimisión, lo que ha generado un impacto significativo en el entorno político español.

En respuesta a la dimisión de Puente, Sánchez designó al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, para asumir la cartera de Transportes. Cuerpo, que también es ministro de Economía, integrará estas funciones, según indicó Xinhua. Durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sánchez elogió la gestión de Puente y consideró su renuncia como un acto de "empatía con las víctimas" de los recientes accidentes, un paso necesario para recuperar la confianza en el sistema ferroviario y en la política española.