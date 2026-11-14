Microsoft restablece servicios tras un apagón global que afectó a millones de usuarios

Microsoft anunció el sábado que logró restablecer completamente sus servicios luego de una interrupción significativa que se extendió durante varias horas. En un comunicado publicado en X, la compañía informó: "Hemos completado nuestros esfuerzos para abordar el problema subyacente del incidente y restablecido el servicio para el resto de clientes y regiones afectadas".

Durante el apagón, los usuarios experimentaron dificultades con herramientas clave de Microsoft 365, entre las que se incluyen Outlook, Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot. Según la plataforma de monitoreo Downdetector, se recibieron reportes de fallas en más de 70 países y territorios, afectando a diversas instituciones como gobiernos, empresas, aerolíneas y servicios de salud.

Los problemas comenzaron a manifestarse alrededor del mediodía del jueves en Estados Unidos, generando un impacto inmediato a nivel global. Gobiernos de países como Japón, Singapur y Australia también reportaron que la falla afectó operaciones críticas. Aunque el número exacto de usuarios afectados no se determinó, Microsoft había informado anteriormente que contaba con más de 450 millones de suscripciones comerciales a sus servicios 365.

La empresa, con sede en Redmond, Washington, se disculpó el viernes por las inconveniencias y aclaró que la caída no estaba relacionada con ciberataques ni con la intervención de agentes de inteligencia artificial. Según la compañía, el problema se originó durante una actualización de capacidad de red, que se hizo evidente tras un reciente cambio en su infraestructura.

Este incidente resalta la dependencia que muchas organizaciones tienen de un único proveedor de tecnología, lo que puede generar problemas en cascada. El profesor Jeremy Singer, de la Universidad de Glasgow, comentó que la incapacidad de enviar y recibir correos electrónicos hizo que muchos oficinistas sintieran que tenían un día libre por una "nevada virtual". Sin embargo, subrayó la necesidad de cuestionar la resiliencia del ecosistema de tecnología de la información.

El alcance de la falla fue significativo, con Downdetector reportando problemas en 74 países en menos de una hora. En el Reino Unido, la interrupción provocó la paralización de un juicio en Manchester, donde el juez Maurice Greene decidió enviar a los jurados a casa. El gobierno británico indicó que estaba trabajando estrechamente con Microsoft para evaluar el impacto en los servicios públicos, asegurando que existían planes de contingencia para mitigar las consecuencias.

La policía en el Reino Unido también se vio afectada, ya que no pudo recibir denuncias de delitos en línea, instando a la población a comunicarse por teléfono para asuntos urgentes. En Hong Kong, algunos bancos reportaron incidencias similares, afectando su capacidad de operar.

Además, la Asociación Nacional de Farmacias del Reino Unido advirtió sobre demoras en la obtención de medicamentos, ya que el Servicio Nacional de Salud también se vio impactado. La interrupción comprometió la capacidad de los médicos para enviar recetas electrónicas a las farmacias.

El problema no solo afectó a los sectores público y de salud, sino también a empresas en todo el mundo. Danny Lau, un empresario de Hong Kong, comentó que su compañía no podía recibir actualizaciones de sus clientes en Estados Unidos debido a la falla en Outlook. Asimismo, OpenAI y Anthropic reportaron dificultades para conectarse a las herramientas de Microsoft 365, evidenciando los efectos en cadena que puede tener un fallo en los servicios de una empresa tecnológica líder.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.