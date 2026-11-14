Cayó un hombre vinculado a secuestros y homicidios tras robar camionetas de lujo en Buenos Aires

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- Un delincuente de 56 años, que se dedicaba al robo de camionetas de alta gama y que estuvo vinculado al secuestro extorsivo de Patricia Nine y al asesinato de dos policías durante un intento de asalto a un camión de caudales, fue detenido en el barrio porteño de Villa Lugano.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el sospechoso fue arrestado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el marco de una investigación por la sustracción de cinco camionetas de alta gama en distintos barrios porteños. Durante un allanamiento, los agentes encontraron dispositivos sofisticados utilizados para vulnerar los sistemas de seguridad de los vehículos, entre ellos un detector de GPS, un medidor térmico y un copiador de llaves electrónicas.

La investigación comenzó a partir de la denuncia por el robo de una camioneta estacionada en Fitz Roy al 1200. A través del análisis de cámaras privadas y del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), los investigadores determinaron que los delincuentes habían utilizado como apoyo un Renault Mégane II azul.

Con el avance de las tareas, los efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes establecieron que la banda había cometido otros cuatro robos de camionetas de alta gama en un breve período.

A partir de las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 36, a cargo de Alejandro Ferro, con la Secretaría 123 de Lucas Scapparoni, ordenó un allanamiento en una propiedad ubicada en avenida Dellepiane al 4700, donde encontraron al sospechoso, cuyas características físicas coincidían con las del conductor del vehículo de apoyo registrado en las filmaciones.

En el procedimiento también fue secuestrado el Renault Mégane II y se incautaron tres llaves tipo tarjeta de automóvil, dos teléfonos celulares, documentación de vehículos, herramientas, una barreta, una pistola de calor, patentes provisorias y una baliza de seguridad, entre otros elementos.

El medidor térmico era utilizado para detectar componentes electrónicos ocultos en los vehículos, como rastreadores o módulos instalados, mientras que el detector de GPS permitía localizar dispositivos de seguimiento.

El detenido cuenta con un extenso prontuario que incluye una condena a 10 años y cuatro meses de prisión por robo calificado por el uso de arma de fuego, dictada en 2017 tras la unificación de distintas causas por hechos cometidos entre 2009 y 2014.

Además, en junio de 2025 fue declarado autor de cuatro robos de vehículos perpetrados entre octubre de 2023 y junio de 2024, por los que recibió una pena de un año y seis meses de prisión. También registra un antecedente policial por amenazas simples, fechado el 21 de noviembre de 2022.

Entre sus antecedentes figura su participación en el secuestro extorsivo de Patricia Nine, ocurrido el 28 de septiembre de 2004. De acuerdo con los registros de la investigación, su función consistía en ocultar los vehículos utilizados durante los primeros traslados de la víctima.

También fue vinculado con la investigación por el intento de asalto a un camión de caudales y el doble homicidio de policías ocurrido el 24 de noviembre de 2010, un caso relacionado con las organizaciones conocidas como la "Banda de los Pinochos" o la "Banda de los Talibanes".

En esa estructura, el ahora detenido habría aportado camionetas pesadas e información sobre rutas de escape para concretar emboscadas con fusiles FAL.

En 2011 también fue relacionado con la denominada "Banda de los Polaquitos", dedicada al robo de camiones de carga y mercadería en la zona sur del conurbano bonaerense, además de secuestros extorsivos.

Durante ese año fue detenido luego de un enfrentamiento armado con efectivos policiales, en el que resultó herido, tras intentar escapar de un control vehicular. En 2014, en tanto, fue recapturado por la Unidad Funcional de Instrucción Número 4 de Avellaneda, luego de incumplir los límites de su prisión domiciliaria.

Por otra parte, su historial incluye dos intentos de fuga de la Unidad Penitenciaria Número 28 de Magdalena, en 2006, uno de ellos mediante el escalamiento de un muro.