Ocho trapitos detenidos en Buenos Aires con 346 antecedentes durante el partido Argentina-Uruguay

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- La Policía de la Ciudad llevó a cabo un operativo de seguridad durante el partido entre Argentina y Uruguay, que tuvo lugar en el estadio de Boca. Como resultado de estas acciones, ocho trapitos fueron arrestados por reiterancia, siendo siete de ellos residentes en la provincia de Buenos Aires, y acumulando en conjunto 346 antecedentes.

El operativo, organizado por la División Contravenciones y Faltas, se centró en identificar a individuos que ofrecían servicios de trapitos en las cercanías del estadio. En total, se identificó y demoró a 70 trapitos, de los cuales 62 fueron notificados y recuperaron su libertad, mientras que los ocho restantes quedaron detenidos debido a que habían sido identificados realizando la misma actividad en un lapso de 72 horas.

Los ocho detenidos registran en total 346 antecedentes, todos relacionados con el artículo 92 del Código Contravencional, que prohíbe el cuidado de vehículos sin autorización. Entre ellos, uno acumula 77 antecedentes, otro 65, un tercero 59, y los demás tienen 46, 34, 26, 25 y 14 antecedentes, respectivamente.

De los ocho imputados, siete tienen residencia en la provincia de Buenos Aires, específicamente en las localidades de Avellaneda, Monte Chingolo, Quilmes y Ezpeleta. El restante reside en la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención estuvo a cargo de la Oficina Central Receptora de Denuncias, liderada por Bruno Dibenedetto, quien ordenó la detención de los ocho trapitos por desobediencia y su traslado a la Oficina Central de Identificación (OCI).