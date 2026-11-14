Incidentes en el estrecho de Ormuz: tres buques petroleros se incendiaron tras colisionar con minas navales

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- Tres buques petroleros sufrieron incendios de consideración durante este sábado tras chocar contra minas navales en el estratégico estrecho de Ormuz, según informaron las Fuerzas Armadas de Irán.

Los siniestros se produjeron cuando las embarcaciones transitaban por corredores marítimos que Teherán considera como zonas prohibidas, lo que demuestra la capacidad de presión de la nación persa sobre esta vía vital para el comercio energético mundial. El último de los incidentes ocurrió durante la madrugada en el sector este del estrecho, de acuerdo con un comunicado oficial de la Armada iraní difundido por la agencia de noticias Tasnim.

El reporte militar detalló que el navío afectado circulaba por un área insegura, con sus sistemas de seguimiento e identificación apagados, mientras que desoyó las advertencias, lo que culminó con el impacto contra el explosivo y su posterior inmovilización.

Horas antes de este episodio, la Armada de la Guardia Revolucionaria había reportado otros dos siniestros de idénticas características en la zona sur de Ormuz. Según el parte inicial de las autoridades militares, ambos barcos se prendieron fuego al colisionar con minas marinas mientras intentaban cruzar la región por rutas no habilitadas.

Hasta el momento, el gobierno iraní mantiene bajo reserva la identidad, la bandera y el puerto de origen de los tres buques involucrados en los ataques.

No obstante, el comunicado oficial de la Guardia Revolucionaria precisó que al menos una de las embarcaciones afectadas en el sur corresponde a la categoría de superpetrolero. Asimismo, las autoridades castrenses omitieron brindar detalles sobre la existencia de víctimas fatales, heridos o el estado actual de las tripulaciones que operaban los navíos.

En cambio, reiteraron una severa advertencia internacional al asegurar que cualquier embarcación que infrinja las normativas locales y navegue por la zona prohibida correrá la misma suerte. Esta nueva escalada de tensión en las aguas del Golfo se desencadena inmediatamente después del reciente fracaso de las gestiones diplomáticas para alcanzar un acuerdo en la región.

Además, los hechos coinciden con la alerta emitida este viernes ante el Consejo de Seguridad por el subsecretario general de la ONU para Oriente Medio, Mohamed Khaled Khiari, quien denunció el incremento sostenido de las agresiones contra el transporte comercial. Durante su intervención ante el organismo internacional, Khiari citó cifras oficiales de la Organización Marítima Internacional (OMI) que dimensionan la gravedad de la crisis en el sector.

De acuerdo con el organismo, entre el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero y el 11 de noviembre, se confirmaron un total de 134 incidentes marítimos tanto en el estrecho de Ormuz como en otras aguas circundantes de Oriente Medio.

Finalmente, el informe presentado por Naciones Unidas subrayó que octubre registró el pico máximo de ataques contra la navegación comercial desde que estalló el conflicto bélico. Ante este panorama, el organismo multilateral renovó su llamado urgente para garantizar el tránsito seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, un paso geopolítico insustituible para el suministro global de crudo.