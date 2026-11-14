Caos aéreo en Estados Unidos: por qué las demoras seguirán pese a la reanudación de los vuelos

FOTO: Por qué hubo restricciones aéreas en Estados Unidos y qué pasará en las próximas horas.

El consultor de transporte y profesor de Economía del Transporte, Carlos Vázquez, analizó las consecuencias de la falla tecnológica que obligó a suspender durante más de cuatro horas los despegues en Estados Unidos. El especialista advirtió que la normalización de las operaciones podría llevar varios días, debido a las dificultades para reorganizar los vuelos, las tripulaciones y los pasajeros afectados.

El incidente ocurrió este viernes, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso una suspensión nacional de despegues por problemas en las comunicaciones de los centros de control aéreo. Aunque las operaciones comenzaron a reanudarse por la noche, miles de vuelos sufrieron demoras y cancelaciones.

Vázquez explicó que el sistema estadounidense atraviesa un proceso de modernización tecnológica, impulsado por la necesidad de mejorar la eficiencia de las operaciones y reducir las demoras que desde hace tiempo afectan a las compañías aéreas.

"Las líneas aéreas se veían quejando por las demoras que tenían en el control de tránsito aéreo, que, con un combustible alto, les generaban fuertes pérdidas", señaló. En ese contexto, sostuvo que las autoridades estadounidenses decidieron avanzar con la renovación de una infraestructura que todavía utiliza equipamiento antiguo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Cómo funciona el control aéreo y qué pudo haber fallado

Para dimensionar la complejidad del sistema, Vázquez indicó que Estados Unidos cuenta con aproximadamente 20.000 aeropuertos y registra alrededor de 45.000 vuelos diarios durante la temporada baja. De ese total, cerca del 10% corresponde a operaciones internacionales.

Según explicó, el control del tránsito aéreo en ruta se organiza mediante 22 centros distribuidos en el territorio estadounidense, que intercambian permanentemente información sobre los aviones.

Cuando una aeronave despega de un aeropuerto hacia otro, es monitoreada por un centro de control que, a medida que avanza el recorrido, transfiere esa responsabilidad al siguiente. "Esos 22 centros se conectan unos con otros y van pasando la información de qué es lo que está volando dentro de Estados Unidos", detalló.

El especialista señaló que ese funcionamiento es similar al de otros países, aunque existen diferencias en el grado de modernización tecnológica.

En el caso estadounidense, explicó que se venían incorporando nuevos programas informáticos y herramientas de automatización, en un contexto en el que también se avanzó, según su descripción, hacia una menor intervención humana en determinadas tareas de control.

Respecto de la falla, Vázquez mencionó la explicación preliminar brindada por el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, quien atribuyó el problema a una sobrecarga de información en los equipos de comunicaciones. "Supuestamente hubo tal volumen de información que saturaron los routers, saturaron las computadoras y empezaron a entregar información errónea", describió.

El consultor aclaró que todavía no se dispone de información técnica suficiente para establecer con precisión todas las circunstancias que provocaron el desperfecto.

También explicó que, cuando una actualización informática falla, uno de los procedimientos habituales consiste en recuperar una copia de respaldo del sistema anterior, una operación conocida como restore. Sin embargo, reconoció que no podía confirmar si esa fue exactamente la solución utilizada por las autoridades estadounidenses.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• ¿Fue correcta la decisión de suspender los despegues?

Vázquez respaldó la decisión de las autoridades de impedir nuevas salidas mientras se intentaba resolver el problema. Explicó que, ante inconsistencias en los datos utilizados para monitorear las aeronaves y coordinar sus movimientos, la prioridad debía ser evitar que se incorporaran nuevos aviones al espacio aéreo afectado. "La orden que tomó el Gobierno de Estados Unidos fue correcta", afirmó.

De acuerdo con su análisis, la suspensión permitió que las aeronaves que ya estaban volando continuaran hacia sus destinos y aterrizaran progresivamente, mientras los técnicos trabajaban para recuperar la estabilidad de las comunicaciones.

El especialista insistió en que este tipo de procedimientos busca preservar la seguridad operacional, incluso cuando implica una interrupción de gran magnitud. También advirtió que, si no se identifican y corrigen adecuadamente las causas de la falla, podrían repetirse situaciones similares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• El efecto dominó que puede prolongar la crisis

Uno de los aspectos que más destacó Vázquez fue que las consecuencias de la suspensión no terminan cuando los aeropuertos vuelven a autorizar los despegues. Explicó que las compañías aéreas organizan sus operaciones mediante programaciones estrictas, en las que un mismo avión realiza distintos trayectos a lo largo de una jornada.

Por ejemplo, una aeronave puede volar desde una ciudad hacia otra y posteriormente continuar hacia un tercer destino. Cuando uno de esos recorridos se interrumpe, todos los vuelos posteriores pueden resultar afectados.

A esa situación se suma la disponibilidad de las tripulaciones, cuyos integrantes tienen límites reglamentarios de actividad y deben cumplir períodos obligatorios de descanso.

En consecuencia, un piloto o una tripulación que acumula demasiadas horas de espera puede quedar imposibilitado de continuar prestando servicio, incluso cuando el avión ya se encuentra en condiciones de despegar.

Esa combinación de aeronaves fuera de su programación original y tripulaciones que deben ser reemplazadas genera un efecto dominó capaz de extender las complicaciones mucho más allá de las cuatro horas iniciales de suspensión.

El especialista también puso el foco en la enorme cantidad de pasajeros que utilizan diariamente el transporte aéreo estadounidense. Según las cifras que mencionó, en una jornada habitual se movilizan entre 2,4 y 2,8 millones de personas, de las cuales unas 800.000 corresponden al tráfico internacional.

Vázquez distinguió ese último segmento porque, durante la emergencia, algunos vuelos internacionales pudieron continuar operando bajo determinadas autorizaciones.

En ese escenario, explicó que las aerolíneas deben afrontar un complejo proceso de reubicación de pasajeros, además de los gastos extraordinarios que ocasiona la interrupción.

Las compañías pueden verse obligadas a proporcionar alojamiento, refrigerios y nuevas alternativas de viaje, mientras intentan encontrar lugares disponibles en vuelos que ya tenían pasajeros programados. "Ese problema es muy grande, más grande de lo que la gente cree por ahí por decir: 'Bueno, se pararon los aviones'", sostuvo.

De esta manera, remarcó que una suspensión relativamente breve puede derivar en importantes consecuencias económicas y operativas para todo el sistema.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• La experiencia argentina

Consultado sobre las posibles repercusiones y enseñanzas para Argentina, Vázquez recordó que el país también atravesó inconvenientes vinculados con la actualización de sus sistemas de control aéreo. "Nosotros hemos tenido algo parecido, por supuesto, de menor nivel", señaló.

Según explicó, durante un proceso reciente de modernización se registraron fuertes demoras en el tráfico aéreo argentino que se prolongaron durante aproximadamente 15 días. No obstante, aclaró que la magnitud de las operaciones es considerablemente diferente entre ambos países.

Vázquez estimó que Estados Unidos concentra cerca del 25% del tráfico aéreo mundial, lo que amplifica las consecuencias de cualquier interrupción de sus sistemas.

Para el especialista, el episodio constituye una advertencia sobre la necesidad de planificar adecuadamente las actualizaciones tecnológicas y comprobar su funcionamiento antes de implementarlas a gran escala. "Es una enseñanza para todos", afirmó, y remarcó la importancia de prever contingencias que puedan afectar tanto a las empresas como a los usuarios.

También sostuvo que las medidas preventivas, como la suspensión de despegues, permiten reducir los riesgos para las aeronaves. "Los aviones no van a chocar en el aire porque para eso se toman estas medidas", expresó, al explicar la importancia de actuar anticipadamente cuando aparecen inconvenientes en el control del tránsito aéreo.

Finalmente, advirtió que, si las modificaciones no se planifican ni se prueban correctamente, las interrupciones podrían repetirse. Las autoridades estadounidenses aclararon que no encontraron una vinculación entre la falla del viernes y la nueva herramienta de inteligencia artificial implementada por la FAA.

Entrevista de Verónica Maslup.