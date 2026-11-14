Detuvieron en San Luis a un hombre por un presunto abuso sexual en Mendoza

FOTO: Detuvieron a un hombre de 55 años en Buena Esperanza por presunto abuso sexual en Mendoza.

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Un hombre de 55 años fue detenido en la localidad de Buena Esperanza, provincia de San Luis, en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual ocurrido en Mendoza.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Distrito 19, quienes intervinieron a partir de un requerimiento de la Fiscalía de Mendoza, donde se tramita la causa.

Tras la detención, se llevó a cabo una audiencia judicial mediante videoconferencia, en la que se resolvió mantener al sospechoso bajo custodia y avanzar con los trámites para su traslado a territorio mendocino.

Una vez concretado el traslado, el hombre quedará a disposición de la autoridad judicial que interviene en la investigación.

Informe de Alejandro Heredia.