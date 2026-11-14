Temporal en Córdoba: rescataron a tres personas y hubo árboles caídos y derrumbes

FOTO: Hubo múltiples operativos de rescate tras el temporal en Córdoba. (Foto: Policía)

El fuerte temporal que azotó a Córdoba durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado provocó distintas situaciones de emergencia en la capital provincial, con personas atrapadas por el agua, caída de árboles y daños materiales en viviendas y vehículos.

Según informó la Policía, efectivos de distintas dependencias desplegaron operativos de rescate y asistencia en varios barrios de la ciudad como consecuencia de las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento.

Uno de los procedimientos más importantes se registró debajo del puente Avellaneda, donde personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) rescató a un hombre de 46 años que había quedado atrapado por la crecida del río Suquía.

/Inicio Código Embebido/ </p><p> /Fin Código Embebido/

En barrio Los Boulevares, los uniformados intervinieron para poner a salvo a otro hombre después de que el Toyota Corolla en el que se desplazaba cayera a un canal de agua.

Una tercera intervención tuvo lugar en el vado Sargento Cabral, donde los efectivos auxiliaron a una persona que había quedado dentro de una Renault Duster, sin posibilidades de salir debido a las condiciones provocadas por el temporal.

• Árboles caídos y daños en viviendas

Las fuertes ráfagas también ocasionaron importantes daños materiales en distintos sectores de la capital cordobesa.

En barrio Alberdi, un árbol cayó sobre un Fiat Argo que se encontraba estacionado. Además, vecinos alertaron a las autoridades sobre la caída de otros árboles en diferentes puntos de la ciudad.

Por otra parte, en barrio Parque Capital se derrumbó el techo de una habitación de una vivienda como consecuencia del temporal.

La familia que residía en el inmueble resultó ilesa y decidió trasladarse preventivamente a otro domicilio hasta que personal de Defensa Civil realice la evaluación correspondiente para determinar las condiciones de seguridad de la propiedad.

Desde la Policía indicaron que los efectivos realizaron tareas de rescate, asistencia y prevención durante la noche y la madrugada para atender las emergencias y resguardar la integridad de los vecinos afectados por las condiciones meteorológicas.