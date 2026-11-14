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La suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos finalizó, pero el caos persiste

La interrupción de vuelos en Estados Unidos que comenzó el viernes a las 8:15 p.m. generó más de 2.500 cancelaciones. Las aerolíneas ofrecen cambios de reserva gratuitos a los pasajeros afectados.

14/11/2026 | 10:46Redacción Cadena 3

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La suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos se levantó el viernes alrededor de las 8:15 p.m., permitiendo que algunos vuelos nacionales comenzaran a despegar nuevamente desde los aeropuertos. Sin embargo, las autoridades advierten que la normalización del tráfico aéreo, tras la interrupción más prolongada en 25 años, será un proceso lento.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que las salidas de aviones podrían reanudarse esa misma noche, hora de la costa este, y recomendó a los pasajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas para obtener información sobre sus vuelos. A pesar de la reanudación, se prevé que el efecto dominó de la suspensión se sienta durante varios días.

Más de 2.500 vuelos fueron cancelados el sábado y cientos más se retrasaron, según datos de FlightAware, un servicio que rastrea interrupciones de vuelos. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que la restauración de la normalidad en el tráfico aéreo no será rápida y que los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso, de acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

El aeropuerto de San Francisco comunicó que los vuelos con destino al otro lado del océano Pacífico, incluyendo aquellos hacia Hawái y Asia, recibieron autorización para salir desde la noche del viernes. A su vez, la agencia de aviación de Europa suspendió salidas hacia Estados Unidos a petición de la FAA desde las 5 de la tarde, hora del Este, hasta la medianoche.

Las aerolíneas están obligadas a ofrecer a los viajeros que deseen continuar su trayecto un cambio de reserva gratuito en otro vuelo o un reembolso si su vuelo fue cancelado y deciden no viajar. Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump informaron que la causa de la suspensión fue una nueva tecnología conectada al sistema nacional de control del tráfico aéreo que sobrecargó equipos anticuados, lo que provocó comunicaciones intermitentes y vacíos de radar, llevando al cierre de vuelos durante más de cuatro horas.

Duffy sugirió que podrían ocurrir más interrupciones. "No creíamos que tendríamos este tipo de caída del sistema. La tuvimos", afirmó. La modernización del control del tráfico aéreo se inició el año pasado tras la aprobación de 12.500 millones de dólares en financiación por parte del Congreso. Tanto Duffy como la Casa Blanca están abogando por otros 30.000 millones de dólares para completar el trabajo.

Por su parte, Microsoft aseguró que no hay indicios de que la suspensión de vuelos esté relacionada con la interrupción del servicio de Outlook y otros servicios que dejaron fuera de línea a muchos usuarios el jueves. Además, Mullin destacó que tampoco hay pruebas de que la falla haya sido consecuencia de un ciberataque. "Nunca hubo vidas en riesgo. No hubo vuelos en riesgo. La FAA pudo manejarlo. Lo hicimos", subrayó, añadiendo que la suspensión de vuelos se decretó como una medida de precaución.

Lectura rápida

¿Cuándo finalizó la suspensión de vuelos?
La suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos terminó el viernes a las 8:15 p.m.

¿Cuántos vuelos fueron cancelados?
Más de 2.500 vuelos fueron cancelados el sábado tras la interrupción.

¿Quién advirtió sobre el restablecimiento del tráfico aéreo?
El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que la normalización no será rápida.

¿Qué aerolíneas ofrecen a los pasajeros?
Las aerolíneas ofrecen cambios de reserva gratuitos o reembolsos a los pasajeros afectados.

¿Qué causó la suspensión de vuelos?
Una nueva tecnología conectada al sistema de control del tráfico aéreo provocó comunicaciones intermitentes.

[Fuente: AP]

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