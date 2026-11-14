Trágico accidente en Ruta 6: fallece mujer de 61 años tras chocar contra un camión

Buenos Aires, 14 de noviembre (NA) -- Este viernes por la tarde, una mujer de 61 años falleció tras impactar su camioneta contra un camión en la Ruta 6, a la altura del cruce con la Ruta 53, en la zona de El Peligro, ciudad de La Plata. El conductor del camión ha sido imputado por homicidio culposo.

Las autoridades policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la víctima, conocida como María Marcela Sejas, manejaba una Toyota RAV4 en dirección a la capital bonaerense cuando, por motivos que se están investigando, colisionó desde atrás con un camión Ford blanco que circulaba por el mismo carril, lo que provocó que su vehículo volcara.

El fallecimiento de la mujer fue constatado en el lugar por una médica, mientras que el conductor del camión, Marcos Antonio Llauco, de 45 años, fue examinado por el personal médico de AUBASA y se encuentra fuera de peligro.

Un transeúnte que presenció el accidente alertó al 911 sobre el vehículo volcado, que emitía mucho humo y tenía personas atrapadas en su interior. En respuesta, acudieron al lugar efectivos del Destacamento El Peligro, Bomberos de El Peligro, así como personal de Seguridad Vial de Brandsen y Guernica, quienes preservaron la escena para los análisis pertinentes.

La causa del accidente ha sido caratulada como homicidio culposo y está siendo investigada por la UFI N.º 12 de La Plata. Los investigadores están revisando las cámaras de la zona para reconstruir los hechos que llevaron a este trágico incidente.

Durante varias horas, la Ruta 6 permaneció completamente cerrada en dirección a La Plata, con desvíos establecidos por AUBASA.