En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Trágico accidente en Ruta 6: fallece mujer de 61 años tras chocar contra un camión

Una mujer identificada como María Marcela Sejas, de 61 años, perdió la vida tras chocar su camioneta contra un camión en la Ruta 6. El conductor del camión enfrenta cargos por homicidio culposo.

14/11/2026 | 09:44Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Trágico accidente en Ruta 6: fallece mujer de 61 años tras chocar contra un camión

FOTO: Trágico accidente en Ruta 6: fallece mujer de 61 años tras chocar contra un camión

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 14 de noviembre (NA) -- Este viernes por la tarde, una mujer de 61 años falleció tras impactar su camioneta contra un camión en la Ruta 6, a la altura del cruce con la Ruta 53, en la zona de El Peligro, ciudad de La Plata. El conductor del camión ha sido imputado por homicidio culposo.

Las autoridades policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la víctima, conocida como María Marcela Sejas, manejaba una Toyota RAV4 en dirección a la capital bonaerense cuando, por motivos que se están investigando, colisionó desde atrás con un camión Ford blanco que circulaba por el mismo carril, lo que provocó que su vehículo volcara.

El fallecimiento de la mujer fue constatado en el lugar por una médica, mientras que el conductor del camión, Marcos Antonio Llauco, de 45 años, fue examinado por el personal médico de AUBASA y se encuentra fuera de peligro.

Un transeúnte que presenció el accidente alertó al 911 sobre el vehículo volcado, que emitía mucho humo y tenía personas atrapadas en su interior. En respuesta, acudieron al lugar efectivos del Destacamento El Peligro, Bomberos de El Peligro, así como personal de Seguridad Vial de Brandsen y Guernica, quienes preservaron la escena para los análisis pertinentes.

La causa del accidente ha sido caratulada como homicidio culposo y está siendo investigada por la UFI N.º 12 de La Plata. Los investigadores están revisando las cámaras de la zona para reconstruir los hechos que llevaron a este trágico incidente.

Durante varias horas, la Ruta 6 permaneció completamente cerrada en dirección a La Plata, con desvíos establecidos por AUBASA.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Ruta 6?
Una mujer de 61 años murió tras chocar su camioneta contra un camión.

¿Quién era la víctima?
La víctima fue identificada como María Marcela Sejas, residente de Temperley.

¿Qué le pasó al conductor del camión?
El conductor, Marcos Antonio Llauco, de 45 años, fue imputado por homicidio culposo.

¿Cómo se enteraron las autoridades del accidente?
Un transeúnte alertó al 911 sobre el vehículo volcado y el humo que salía del mismo.

¿Qué acciones tomaron los servicios de emergencia?
Bomberos y personal de Seguridad Vial acudieron al lugar para rescatar a las personas atrapadas y preservar la escena.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf