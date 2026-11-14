Incendio en un departamento del centro de Rosario: una mujer fue trasladada al hospital
Bomberos intervinieron en San Luis al 1700. Según vecinos, el fuego se habría iniciado tras la explosión de un equipo de refrigeración.
14/11/2026 | 10:38Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Incendio en la zona de San Luis y 1° de Mayo.
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Audio. Incendio en un departamento del centro de Rosario: una mujer fue trasladada al hospital
Cadena 3 Rosario
Un incendio se registró este sábado en un departamento ubicado en San Luis, entre Juan Manuel de Rosas y Buenos Aires, en Rosario. En el lugar se hicieron presentes varias dotaciones de Bomberos para controlar la situación.
Según el relato de vecinos que presenciaron el episodio, habría explotado un aire acondicionado y eso habría provocado que se prendiera fuego ropa que se encontraba en el balcón del inmueble. Las causas del hecho deberán ser determinadas.
Como consecuencia del episodio, una mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Se aguarda información oficial sobre su estado de salud y las circunstancias del incendio.
Informe de Franco Giacometti.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Un incendio en un departamento en Rosario.
¿Quién estuvo involucrado? Una mujer fue trasladada a un hospital y varias dotaciones de Bomberos controlaron la situación.
¿Cuándo ocurrió? Este sábado.
¿Dónde ocurrió? En un departamento en San Luis, entre Juan Manuel de Rosas y Buenos Aires, en Rosario.
¿Cómo se inició el incendio? Se cree que fue causado por la explosión de un aire acondicionado.
¿Por qué se investiga el hecho? Las causas del incendio deben ser determinadas.