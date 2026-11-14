Incendio en un departamento del centro de Rosario: una mujer fue trasladada al hospital

FOTO: Incendio en la zona de San Luis y 1° de Mayo.

Un incendio se registró este sábado en un departamento ubicado en San Luis, entre Juan Manuel de Rosas y Buenos Aires, en Rosario. En el lugar se hicieron presentes varias dotaciones de Bomberos para controlar la situación.

Según el relato de vecinos que presenciaron el episodio, habría explotado un aire acondicionado y eso habría provocado que se prendiera fuego ropa que se encontraba en el balcón del inmueble. Las causas del hecho deberán ser determinadas.

Como consecuencia del episodio, una mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Se aguarda información oficial sobre su estado de salud y las circunstancias del incendio.

Informe de Franco Giacometti.