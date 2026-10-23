Meghan Markle expresa su angustia por las acusaciones de pornografía infantil contra su padre

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- Meghan Markle, duquesa de Sussex, se declaró "profundamente consternada" ante las recientes informaciones que vinculan a su padre, Thomas Markle, con presuntas imágenes de abuso sexual infantil. En un comunicado difundido a través de su portavoz, la esposa del príncipe Enrique aseguró que sus pensamientos están con cualquier niño que pueda haber resultado perjudicado.

La reacción de Meghan se produjo luego de que el diario británico The Sun publicara que su hermanastro, Thomas Markle Jr., afirmó haber encontrado una colección de imágenes en la antigua casa familiar en Filipinas que atribuía a su padre. Ante esas versiones, Thomas Markle negó categóricamente poseer ese material y calificó las acusaciones como "mentiras repugnantes" en declaraciones recogidas por el Daily Mail.

Fuentes oficiales indicaron que la Policía Metropolitana del Reino Unido había informado a Meghan sobre "inquietantes acusaciones" recibidas en 2018 mediante una carta enviada a Scotland Yard y a la Oficina de Protección de la Realeza y Especializada. Según publicó The Guardian y difundió Noticias Argentinas, esa notificación se produjo en el verano de 2018, poco después de la boda de la pareja.

En su comunicado, Meghan recordó que en 2018 se remitió una carta con alegaciones preocupantes tanto a la Policía Metropolitana como a la oficina especializada encargada de la protección de la realeza, y afirmó que le aseguraron que dichas acusaciones estaban siendo investigadas por las autoridades.

El caso suma tensión a la ya distante relación entre Meghan y su padre, mientras las pesquisas oficiales —y la disputa mediática entre familiares— continúan generando repercusiones públicas y periodísticas en Reino Unido e internacionalmente.

"Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión difundida por ciertos medios de comunicación a lo largo de los años, mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debieron a una sola razón: protegerlos. Confiaba en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias", escribió la duquesa de Sussex.

"Si bien la magnitud de lo que se ha descubierto es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes", aseguró.

Se entiende que la carta de 2018 fue compartida con Meghan por la unidad de protección especializada y de la realeza dentro de la policía metropolitana, agrega el informe de The Guardian.

Markle padre se ha distanciado de la duquesa desde que no asistió a su boda con el príncipe Enrique por motivos de salud, y nunca ha conocido a sus nietos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5.

Según The Sun, Thomas Markle Jr. declaró a los detectives en Filipinas que había descubierto "cientos, sino miles" de imágenes de abuso sexual infantil en ordenadores y teléfonos móviles almacenados en cuatro grandes cajas en la casa de Cebú donde Markle padre vivió hasta que regresó a Estados Unidos en mayo tras sufrir un derrame cerebral.

Markle Jr., de 60 años, dijo que también se había puesto en contacto con el FBI en Estados Unidos, según informó el diario The Sun.

El padre de Meghan negó rotundamente poseer imágenes de abuso sexual infantil, y declaró al Daily Mail que las acusaciones eran "mentiras repugnantes".

Según declaró al periódico, los ordenadores no habían estado en su poder desde que abandonó Rosarito, México, con su hijo en enero de 2025 y se mudó a Filipinas "para empezar de cero".

Desde un centro de rehabilitación en Florida, donde está aprendiendo a caminar con una prótesis tras la amputación de su pierna izquierda debido a un coágulo de sangre, declaró al Mail: "Estoy conmocionado, dolido y muy molesto de que mi hijo me haga estas acusaciones. Jamás podría hacer lo que me acusan. Es lo peor de lo que me podrían acusar."

"Esto es una tontería. Son solo un montón de mentiras. Es repugnante. No tengo ni idea de por qué Tom está intentando destruirme con estas mentiras", afirmó.