Liam Lawson se queda en Red Bull; Isack Hadjar no competirá en el GP de Italia por lesión

FOTO: Lawson seguirá con Red Bull; Isack Hadjar no se recupera a tiempo para el GP de Italia

MILTON KEYNES, Inglaterra — El piloto Liam Lawson continuará como compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull para el Gran Premio de Italia, tras la confirmación de que Isack Hadjar no se recuperó a tiempo de su lesión en la muñeca. Esta decisión fue comunicada por el equipo a través de sus redes sociales.

Hadjar, quien había expresado su deseo de regresar a la competición para la carrera del domingo, se perderá un segundo evento debido a esta lesión. En lugar de ello, Lawson mantendrá el asiento de Hadjar en Red Bull, mientras que Yuki Tsunoda competirá nuevamente con los Racing Bulls en el lugar habitual de Lawson.

Liam pilotará junto a Max en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras Isack sigue mostrando un progreso alentador tras la lesión en su muñeca sufrida durante el receso de verano”, anunció Red Bull. La escudería añadió que están supervisando de cerca su rehabilitación y que no asumirán riesgos innecesarios en su regreso a la pista, deseándole una pronta recuperación.

No se ha especificado si Hadjar podrá volver para el Gran Premio de España programado para la próxima semana. Se había perdido el Gran Premio de los Países Bajos el mes pasado y fue visto con una férula en la muñeca, tras haberse lesionado días antes durante un entrenamiento de boxeo.

Lawson tuvo un desempeño sólido en su carrera anterior, donde finalizó en séptimo lugar, mientras que Tsunoda ocupó el undécimo puesto en su regreso a la Fórmula 1, siendo esta su primera carrera desde que Red Bull lo apartó en diciembre.

En un video de Red Bull sobre el Gran Premio de los Países Bajos, Hadjar comentó lo frustrante que es ser espectador. “Es mi primera lesión en toda mi existencia, carrera, lo que sea. Es raro estar en el banquillo y no estoy contento con ello”, expresó Hadjar. A pesar de no estar hinchada, mostró optimismo sobre su recuperación, afirmando que está sanando rápido y que cada día tiene un poco más de movilidad.

Lawson está teniendo su mejor temporada en la Fórmula 1, ocupando el noveno lugar en la clasificación, justo detrás de Hadjar, y ha acumulado casi el doble de puntos que el novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad. Esto ha facilitado su regreso a Red Bull, donde fue descartado tras solo dos carreras en 2025.