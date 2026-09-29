La Guardia Revolucionaria de Irán llama a protestas en EE.UU. contra Trump por su fracaso en Oriente Medio

FOTO: Irán dice al público de EEUU que la guerra de Trump fracasó y otros hechos en Oriente Medio

La Guardia Revolucionaria de Irán ha hecho un llamado a los ciudadanos estadounidenses para que se manifiesten en contra de Donald Trump, señalando que su intervención en Oriente Medio ha sido un completo fracaso. Este mensaje llega justo antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

El portavoz de la Guardia, Hossein Mohebbi, instó a los estadounidenses a salir a las calles y protestar contra lo que él considera políticas belicistas del gobierno estadounidense. Mohebbi enfatizó que los ciudadanos deberían "revisar su decisión" sobre sus líderes en un contexto de creciente tensión y descontento.

En otro frente, la situación en la Cisjordania ocupada ha escalado, con colonos israelíes involucrados en disturbios que han incluido el lanzamiento de piedras y el bloqueo de carreteras. Estos incidentes han surgido en respuesta a un intento de devolver a un palestino a su hogar en la aldea de Jalud, escoltado por el ejército israelí.

El general Mohebbi, en una conferencia de prensa en Teherán, presentó su discurso como "Una carta al pueblo estadounidense". En sus declaraciones, afirmó que la única forma de poner fin a la guerra es que Washington reconozca su derrota y se retire de la región, un mensaje claro y directo en el contexto electoral de EE.UU., donde los ciudadanos votarán el próximo 3 de noviembre para el Senado y el Congreso.

Además, en una declaración a The Associated Press, Mohebbi acusó a Estados Unidos de utilizar el programa nuclear iraní como un pretexto para saquear la riqueza de Irán y convertir al país en una colonia. Insistió en que las acciones militares y las sanciones económicas no lograrían que Teherán se sometiera.

Por otro lado, la moneda iraní ha sufrido un desplome, alcanzando un nuevo mínimo histórico, con operadores en Teherán cambiando más de 2,5 millones de riales por un dólar estadounidense, lo que refleja la profunda crisis económica derivada de la situación actual.

En Cisjordania, más de un centenar de colonos israelíes han estado involucrados en enfrentamientos con soldados israelíes que intentaban escoltar a un palestino hasta su hogar. El propietario de la vivienda, Mahmoud Tubasi, relató que los soldados lo llevaron inicialmente a su casa, pero los colonos lo obligaron a abandonar el lugar junto a su familia. Aseguró que aún no puede regresar a su hogar, que ha estado sitiado por colonos durante dos meses.

El ejército israelí ha reconocido que su operación nocturna para devolver a la familia no se completó y que varios soldados resultaron heridos debido a los ataques de los colonos. Las autoridades israelíes han arrestado a tres colonos en relación con estos disturbios, que han sido condenados por varios funcionarios, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu.

En un hecho separado, un ataque israelí contra un apartamento en la Ciudad de Gaza resultó en la muerte de dos personas, entre ellas un comandante de Hamás, quien, según el ejército israelí, estaba involucrado en la planificación de ataques y el reclutamiento de nuevos miembros para el grupo armado. El ataque también dejó cinco heridos, según funcionarios del Hospital Shifa.

Desde que se instauró un alto el fuego hace casi un año, más de 1.400 palestinos han perdido la vida, según el Ministerio de Salud de Gaza, que mantiene registros considerados fiables, aunque no distingue entre civiles y combatientes.