Islandia vota en medio de la incertidumbre por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

FOTO: Las amenazas de Trump sobre Groenlandia ensombrecen el voto de Islandia sobre negociar con la UE

REIKIAVIK, Islandia — Los ciudadanos islandeses se dirigen a las urnas este sábado para decidir si el país debe reanudar negociaciones para su adhesión a la Unión Europea, en un contexto marcado por las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado su interés en Groenlandia.

La consulta plantea una pregunta sencilla para los aproximadamente 265.000 votantes habilitados: ¿Debería Islandia reiniciar las conversaciones de adhesión con la Unión Europea?

Un voto a favor podría dar inicio a negociaciones con la Comisión Europea, abarcando 35 áreas, que van desde la economía hasta los derechos humanos. Algunos partidarios del sí argumentan que la UE podría proporcionar garantías en caso de que Trump lleve a cabo amenazas similares contra Islandia, además de ofrecer estabilidad económica.

Si la propuesta es rechazada, se podría cerrar la puerta a futuras negociaciones por una generación. Los opositores, por su parte, han centrado su campaña en el riesgo que la pertenencia a la UE podría significar para las ricas reservas pesqueras del país, así como en los beneficios que Islandia ya obtiene al formar parte del mercado único europeo y del espacio Schengen, que permite la libre circulación.

Los expertos prevén una votación reñida. Más del 20% de los votantes ya había emitido su voto anticipado, según informó la radiodifusora nacional RÚV.

Impacto de las amenazas sobre Groenlandia

El interés de Trump en Groenlandia ha alterado el clima político en Islandia, a solo 290 kilómetros de este territorio autónomo danés. Algunos islandeses expresaron preocupación cuando Trump, por error, mencionó a Islandia en varias ocasiones al referirse a sus planes sobre Groenlandia.

Aunque Trump ha indicado que no utilizaría la fuerza para hacerse con Groenlandia, la inquietud persiste entre los islandeses: si Groenlandia es objeto de interés, ¿será Islandia la próxima?

La pregunta que surge es si la adhesión a la UE puede ofrecer una barrera contra las ambiciones de Trump en el Atlántico Norte. El gobierno de coalición de izquierda, que asumió en 2024, cree firmemente que sí, lo que motivó la convocatoria de este referéndum.

"Ya no podemos confiar realmente en Estados Unidos", expresó Hildur Knútsdóttir, escritora de ficción de terror y votante a favor de la adhesión.

La discusión sobre la UE en Islandia

El debate sobre la adhesión a la UE no es nuevo; Islandia había suspendido su anterior intento en 2015, debido a preocupaciones sobre la gestión de sus valiosos recursos pesqueros. Las ricas capturas de bacalao y eglefino son fundamentales para la identidad nacional, y la población islandesa ha dependido del mar durante siglos.

Con una economía fuertemente vinculada a la industria pesquera, los derechos de pesca son un tema central en esta nueva discusión. La pertenencia a la UE implicaría que Islandia se integrara en la política pesquera común, permitiendo que barcos de otros países operen en sus aguas. Sin embargo, el gobierno ha indicado que buscaría un acuerdo especial para proteger sus intereses.

En los días previos a la votación, la primera ministra Kristrún Frostadóttir recordó a los votantes que este referéndum no será la última palabra y que, de avanzar las negociaciones, se convocará otro referéndum sobre el acuerdo de adhesión.

"Esto no es una elección sobre la pertenencia, ya que habrá otro referéndum si el resultado es afirmativo", comentó Frostadóttir en un mitin.

La cuestión de la pesca no es solo económica; también afecta la identidad cultural de Islandia. Desde su independencia de Dinamarca en 1944, el país ha mantenido una orgullosa historia de resistencia ante las naciones más poderosas de Europa, incluso durante las Guerras del Bacalao en la década de 1970.

Los defensores de la adhesión sostienen que unirse a la UE es lo mejor para Islandia, ya que permitiría abordar problemas globales como el cambio climático. También argumentan que el euro proporcionaría mayor estabilidad que la actual moneda nacional, la corona. En contraste, los opositores creen que el sistema actual es adecuado y que Islandia ya se beneficia de la integración europea sin renunciar a su soberanía.

"Creo que Islandia está mejor fuera de la UE, dentro de una colaboración estrecha con ella", comentó la ex primera ministra Katrín Jakobsdóttir.