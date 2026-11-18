FOTO: Irán amplía sus ataques en el golfo Pérsico y dispara a Baréin y a una base aérea de EEUU en Kuwait

EL CAIRO, Egipto (AP) — Irán amplió el miércoles sus ataques contra sus vecinos del golfo Pérsico al disparar contra una base aérea de Estados Unidos en Kuwait y en varias ocasiones contra Baréin, en lo que parecía ser una represalia por los ataques estadounidenses del día anterior.

Irán ha atacado repetidamente instalaciones de Estados Unidos en Baréin en los últimos días, después de cerca de dos meses sin este tipo de ataques. El pequeño reino insular del golfo Pérsico alberga la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos.

Los ataques de madrugada se produjeron después de que un avión de combate de Estados Unidos atacara el martes un sitio de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. El ataque estadounidense era a su vez una represalia por un ataque iraní contra una instalación de radar estadounidense en Baréin más temprano el martes.

Irán afirmó que sus ataques recientes —incluidos los dirigidos contra otras instalaciones de Estados Unidos en Baréin el domingo y el viernes— fueron una respuesta a operaciones de vigilancia con drones de Estados Unidos y a un ataque contra torres iraníes de comunicaciones.

El ejército de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los ataques más recientes.

Algunos expertos señalan que los ataques recientes sugieren que Teherán podría estar cansándose del statu quo, en el que la economía iraní sufre bajo un bloqueo naval de Estados Unidos y con escoltas militares estadounidenses que ayudan a restablecer el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz.

"Aunque ninguna de las partes pretenda entrar en una confrontación más amplia, la acumulación de incidentes militares en múltiples frentes incrementa el riesgo de un error de cálculo y de una escalada más allá de lo que cualquiera de las partes pretendía originalmente", escribió en un análisis publicado en X Hamidreza Azizi, analista principal sobre Irán del centro de estudios International Crisis Group, tras los primeros reportes del ataque a Kuwait.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado mensajes contradictorios sobre sus próximos pasos: ha dicho que nuevos ataques son muy poco probables, pero también ha enviado un tercer portaaviones y miles de tropas adicionales a Oriente Medio.

Aunque la protección militar de Estados Unidos ha ayudado a restablecer los envíos de petróleo desde el golfo Pérsico aproximadamente a niveles previos a la guerra, Irán ha continuado atacando petroleros mientras intentan transitar el estrecho de Ormuz.

La petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC, informó el miércoles que uno de los tripulantes de un petrolero estaba desaparecido tras un ataque en el estrecho el día anterior, mientras que otros 11 resultaron heridos y estaban recibiendo atención médica.

Danny Citrinowicz, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel y exespecialista en Irán en los servicios militares y de inteligencia israelíes, describió un patrón "cada vez más claro" de ataques de Irán contra el transporte marítimo y contra instalaciones de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico.

"Parece que Irán está siguiendo una estrategia de escalada deliberada y calibrada", escribió en un análisis en X. "El objetivo no es necesariamente desencadenar una guerra total, sino aumentar de manera constante los costos militares, económicos y políticos de mantener el bloqueo".

Afirmó que Washington enfrenta el dilema de que una respuesta limitada podría alentar a Irán a ir más lejos, mientras que una respuesta más contundente corre el riesgo de acelerar la escalada que Estados Unidos intenta evitar.

"Mientras el bloqueo naval de Estados Unidos siga vigente y no se alcance un acuerdo, será cada vez más difícil evitar una mayor escalada", sostuvo. "Hay dos vías claras para desescalar: un acuerdo negociado o una decisión de Estados Unidos de levantar el bloqueo".

Después de que Israel y Estados Unidos atacaran a Irán el 28 de febrero, Irán disparó con regularidad contra instalaciones e intereses de Estados Unidos en países vecinos del golfo Pérsico, así como contra infraestructura energética y otros objetivos.

En el ataque de madrugada del miércoles contra la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, el Ejército iraní disparó contra sistemas antiaéreos, así como contra plataformas de lanzamiento de drones y misiles, según un reporte de la radiodifusora estatal iraní.

El Ejército de Kuwait indicó que sus defensas antiaéreas habían interceptado ataques con drones y no reportó daños en un primer momento. El Ministerio kuwaití de Exteriores condenó los repetidos ataques iraníes como "criminales", al afirmar que amenazaban la seguridad y la estabilidad del país.

Durante la guerra, la base aérea Ali Al Salem fue atacada al menos 30 veces por Irán, lo que dañó o destruyó al menos 15 hangares de aeronaves, numerosos almacenes y 10 edificios cerca de una zona residencial, según un reporte de The Associated Press.

Mientras tanto, en Baréin, el Ministerio del Interior emitió dos alertas a primera hora de la mañana instando a la población a refugiarse, seguidas poco después por el aviso de "todo despejado". Más tarde, el ejército del país indicó que había interceptado varios ataques procedentes de Irán, pero no dio información sobre daños o víctimas.

En Arabia Saudí, las defensas interceptaron y destruyeron dos misiles de crucero disparados por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, hacia la capital, Riad, según el mayor general Turki al-Malki, portavoz de la coalición encabezada por Arabia Saudí que combate a los hutíes.

El día anterior, fuerzas de la coalición lanzaron un importante ataque aéreo en los territorios controlados por los hutíes en Yemen, que, según los hutíes, mató al menos a 17 personas.

Al-Malki señaló que los ataques del martes destruyeron "60 objetivos militares legítimos" y tenían como propósito debilitar las capacidades hutíes de misiles y drones.

Los ataques se produjeron después de que fuerzas respaldadas por Arabia Saudí se retiraran de zonas alrededor del estrecho de Bab el-Mandeb, en un revés para el bando que combate a los hutíes. La retirada consolidó el control de los rebeldes respaldados por Irán sobre la estratégica vía marítima, crucial para el comercio internacional y el flujo de petróleo hacia la economía global.