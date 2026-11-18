Por primera vez en la historia, los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se sientan juntos en una cumbre trilateral. El encuentro, que se desarrolla en Shenzhen —el gran polo tecnológico y electrónico chino—, marca un cambio de época en la forma de gestionar el sistema internacional, según el analista internacional Mariano Turzi.

“Lo que vimos hoy es mucho más que una reunión diplomática. Esa fotografía revela un cambio de época”, explicó Turzi en diálogo con Cadena 3. “Está cambiando la manera de administrar el sistema internacional. Venimos del multilateralismo de la posguerra de 1945 y eso está transformándose por completo”.

En lugar de un orden basado en instituciones de las que participan, aunque de manera desigual, todos los países, ahora se perfilan tres actores centrales con intereses propios y muchas veces encontrados.

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"Shenzhen": Por el encuentro de Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en China https://t.co/9TKGVZCt5g — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 18, 2026

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Los intereses de cada uno

Donald Trump llega buscando acuerdos, pero no del tipo de la cooperación amable del viejo multilateralismo. “Los acuerdos de Trump son imposiciones, son negociaciones agresivas. Toda su retórica está destinada a extraer más concesiones de la contraparte. Es una estrategia de negociación, como cuando se juega al póker: se exagera la mano o se la baja para tenderle una trampa al rival”, señaló Turzi. “No es que de golpe se volvió pacifista”.

Xi Jinping, por su parte, busca consolidar a China como la potencia indispensable. Turzi destaca la posición privilegiada de Beijing: es socio estratégico de Moscú, el principal interlocutor de Washington y un actor central en Asia. “Putin necesita a Xi para sostenerse, Trump necesita a Xi para negociar y Xi los necesita a ambos para consolidar a China como potencia global”, explicó. El peso económico chino se nota incluso en Argentina: durante la actual administración, China se convirtió por primera vez en el primer socio comercial del país.

Vladimir Putin llega en una posición más compleja. Rusia necesita negociar porque está en una relación asimétrica con China. Beijing es un mercado energético fundamental para Moscú —especialmente después de que la guerra en Ucrania dañara sus vínculos energéticos con Europa—, además de socio diplomático y fuente de tecnología. “Putin va a buscar evitar el aislamiento. Tiene una mano complicada: no puede quedar aislado, pero tampoco subordinado ni a Xi ni a Trump”, indicó el analista. El presidente ruso arribó a China con dos aviones de capacidad nuclear, un gesto que busca demostrar que todavía conserva poderío estratégico y puede sentarse a esa mesa.

¿Hay riesgo de conflicto?

Consultado sobre la posibilidad de que un desacuerdo derive en una situación de mayor tensión o incluso en una guerra, Turzi fue cauteloso: “Descartar una guerra para alguien que analiza geopolítica es como pedirle a un economista que descarte un período económico complicado. Nunca se puede descartar”. Sin embargo, subrayó que los tres mandatarios confluyen porque se necesitan mutuamente, aunque no por “bondad” ni por una intención de hacer el bien común.

Ya se produjo el primer encuentro bilateral entre Xi Jinping y Vladimir Putin. La cumbre tripartita completa se desarrolla en las próximas horas en Shenzhen. La cita se da en un contexto en el que Occidente avanza con un préstamo de 45.000 millones de dólares a Ucrania para reconstruir lo destruido por la guerra, un tema que también planea sobre las conversaciones de las tres potencias.

Entrevista de Alejandro Bustos.