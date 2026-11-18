FOTO: Estados Unidos descartó que los cortes tecnológicos recientes estén relacionados con ciberataques.

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- Altos funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos informaron al Congreso que no encontraron pruebas de que una serie de interrupciones tecnológicas que afectaron a aerolíneas, bancos, servicios de Microsoft y sistemas de comunicaciones de seguridad nacional estuvieran relacionadas o fueran causadas por ciberataques maliciosos, frente a planteos de legisladores sobre una interrupción en la Agencia de Seguridad Nacional e informes de posibles ataques iraníes.

En la audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes del miércoles, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y el subdirector del FBI, Christopher Raia, intentaron tranquilizar a los legisladores asegurándoles que las agencias federales estaban investigando las interrupciones y monitoreando las posibles amenazas.

"No hemos visto nada que indique que estén relacionados", dijo Mullin, y agregó que el DHS se había puesto en contacto con la industria privada mientras revisaba los cortes de energía.

Mullin declaró posteriormente en la audiencia que está "98% seguro" de que las recientes interrupciones no son el resultado de actividades maliciosas de adversarios extranjeros, pero admitió que "en absoluto" había visto tantos cortes en tan poco tiempo.

Clayton afirmó que los funcionarios de inteligencia habían llegado a una evaluación similar tras revisar los incidentes con agencias gubernamentales y expertos en ciberseguridad del sector privado.

"Se trata de interrupciones del servicio aisladas, asociadas a tareas de mantenimiento y cambios técnicos. No son un ataque coordinado ni patrocinado por el Estado", declaró Clayton.

Raia afirmó que los especialistas en ciberseguridad del FBI habían participado en el examen de los incidentes desde el principio.

"Hasta el momento, no existe ningún indicio de actividad cibernética maliciosa relacionada con ninguno de esos incidentes", declaró Raia. Añadió que el FBI continuará colaborando con socios del sector privado "por precaución".

La audiencia del miércoles tuvo lugar en un momento de gran inquietud para muchos estadounidenses tras las interrupciones que afectaron a bancos, servicios de Microsoft y la red interna de la NSA, así como a la paralización de operaciones aéreas a nivel nacional que duró varias horas el viernes y que provocó el caos en los aeropuertos del país durante todo el fin de semana. Esta paralización fue la segunda de su tipo desde el 11 de septiembre de 2001.

Según las autoridades, la empresa contratista de telecomunicaciones de la FAA, L3Harris Technologies, realizó tareas de mantenimiento en una instalación remota para reemplazar las antiguas líneas de comunicación de cobre por conexiones de fibra óptica. Al cambiar el enrutador, este comenzó a saturar otros enrutadores y sobrecargó el sistema.

El representante Dan Goldman, demócrata de Nueva York, cuestionó la descripción que hizo Clayton de la reciente interrupción del servicio de la NSA, preguntando repetidamente si la interrupción había sido resultado de actualizaciones internas de software u otro tipo de trabajo técnico.

"Su testimonio de hoy indica que los problemas tecnológicos a los que se enfrentó la NSA el lunes se debieron a actualizaciones internas de software y tecnología", dijo Goldman.

Clayton respondió que los funcionarios no habían encontrado pruebas de interferencia externa.

"No tenemos indicios de que provengan de agentes externos que representen una amenaza", dijo Clayton.

Goldman presionó para obtener una explicación más definitiva.

"Es una cuestión bastante binaria. O es externo o es interno, ¿verdad?", preguntó Goldman.

Clayton describió los procedimientos de mantenimiento rutinario, que incluyen parches de software, actualizaciones del sistema y reemplazo de hardware, los cuales pueden requerir que los sistemas se desconecten y se reinicien.

Clayton advirtió, por separado, que los avances en la capacidad de procesamiento y el software cada vez más avanzado estaban imponiendo nuevas exigencias a los sistemas tecnológicos gubernamentales más antiguos.

"La velocidad de procesamiento y el nivel de capacidad de las aplicaciones que utilizan ese procesamiento están aumentando sustancialmente", dijo Clayton.

Los legisladores también expresaron su preocupación por los informes que indican que agentes vinculados a Irán podrían estar desarrollando planes para atacar a altos funcionarios de la administración Trump utilizando un arma radiológica, comúnmente llamada bomba sucia, o armas químicas.

El representante Michael Guest, republicano de Mississippi, expresó su preocupación por la posibilidad de que células durmientes iraníes operen dentro de Estados Unidos y preguntó si las autoridades federales estaban equipadas para identificar y desbaratar posibles ataques.

"¿Nos preocupa la posibilidad de que existan células durmientes?", preguntó Guest a Mullin.

"¿Es preocupante? Por supuesto. ¿Lo combatimos y lo erradicamos a diario? Sin duda", respondió Mullin.

Mullin afirmó que el personal del DHS estaba trabajando en estrecha colaboración con funcionarios de inteligencia y del Departamento de Justicia para identificar amenazas y prevenir ataques.

Clayton también hizo hincapié en el peligro que supone la radicalización en línea, describiendo cómo las redes extremistas extranjeras pueden influir en personas que ya viven en Estados Unidos.

"Eso no es teórico; es real. Lo vimos en Nueva York. Lo hemos visto en otros casos", dijo Clayton.

Raia advirtió que los informes de inteligencia sobre posibles complots no significan necesariamente que los atacantes tengan la capacidad de llevarlos a cabo.

Afirmó que las autoridades habían modernizado su centro de operaciones contra amenazas iraníes para reforzar los esfuerzos contra posibles ataques, haciendo referencia a investigaciones previamente reveladas sobre complots contra disidentes.

Los funcionarios no confirmaron públicamente que células durmientes iraníes estuvieran preparando ataques dentro de Estados Unidos ni que los planes para fabricar bombas sucias o armas químicas, según los informes, estuvieran en marcha.