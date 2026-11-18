Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá una reunión a solas en China con el presidente ruso Vladimir Putin el jueves, según lo confirmó un funcionario estadounidense. Este encuentro marcará el primer contacto presencial entre ambos líderes en más de un año, tal como reportaron las cadenas NBC News, CNN y ABC News.

La reunión bilateral no estaba inicialmente programada en la agenda de Trump para su viaje a Asia. El presidente estadounidense ya tenía prevista una reunión trilateral con Putin y el presidente chino Xi Jinping el mismo día, en la que se discutirían temas como el desarme nuclear, la guerra con Irán, el comercio y, según lo expresado por Trump el lunes, la guerra de Rusia con Ucrania.

Antes de que Estados Unidos confirmara el encuentro, el Kremlin había anunciado que los líderes se reunirían a solas.

La Casa Blanca no ha proporcionado detalles sobre la agenda de esta reunión bilateral, que ocurre en un contexto de intensos ataques que continúan en la guerra de Ucrania, sin que se vislumbre un final. Las reuniones de Trump con los líderes de China y Rusia reflejan el alejamiento de su administración de las alianzas tradicionales y su enfoque diplomático poco convencional.

Un alto funcionario estadounidense había declarado anteriormente a la prensa que, aunque Trump tenía la intención de hablar sobre Irán con Xi y Putin durante la reunión trilateral, no planeaba centrarse en la guerra de Ucrania. El funcionario había señalado que "no parecía apropiado abordar el tema de Ucrania en esa reunión" con China.

Este encuentro entre Trump y Putin sigue a una reunión previa que tuvieron en Alaska en agosto de 2025, que finalizó sin un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, un objetivo que Trump ha buscado alcanzar desde el inicio de su segundo mandato.

A pesar de la falta de avances significativos tras su encuentro en Alaska, Trump ha mantenido un tono optimista sobre la posibilidad de un final para la guerra. En declaraciones a la prensa el lunes, afirmó que creía que Putin estaba "cediendo un poco" en el conflicto. "Creo que podría ser más duro", dijo Trump. "Francamente, creo que podría ser mucho más duro. Creo que está cediendo".

A pesar de estas declaraciones, Rusia ha continuado sus ataques a Ucrania con misiles y drones en los días previos a la reunión. Además, el martes, Ucrania causó daños a un puente clave que une la península de Crimea, ocupada por Rusia.