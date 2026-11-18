Pedro Alliana, presidente de Paraguay, destituyó el miércoles a Justo Zacarías, quien ocupaba el cargo de director paraguayo de la hidroeléctrica Itaipú. Esta decisión fue tomada en el contexto de una crisis bancaria que resultó en la remoción y encarcelamiento del exmandatario Santiago Peña. La crisis se originó tras la intervención del banco digital Ueno Bank, que enfrentó problemas graves de solvencia.

Como nuevo director, Alliana designó a Hugo Osvaldo Zárate Chávez, un funcionario con una trayectoria de 37 años en Itaipú. En su cuenta de X, el presidente destacó que Zárate es un profesional con un conocimiento profundo de la institución y la experiencia necesaria para asumir esta importante responsabilidad.

La crisis en Ueno Bank, que fue intervenido el 3 de noviembre, dejó a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos. Este banco contaba con aproximadamente tres millones de clientes y administraba significativos fondos de organismos públicos, incluyendo recursos de Itaipú.

Justo Zacarías, en una carta pública antes de su salida, aseguró que no había incumplido ninguna norma interna y que se retiraba con el deber cumplido. Sin embargo, la situación de Ueno Bank provocó una fuerte controversia en el ámbito público y técnico, dado que la entidad apenas tenía 13 meses de licencia bancaria al recibir fondos de Itaipú, lo que contraviene las regulaciones que exigen un mínimo de cinco años de operación.

La hidroeléctrica binacional admitió que, a fecha de intervención del Banco Central del Paraguay (BCP), mantenía atrapados en Ueno Bank unos US$ 163,8 millones y 115.200 millones de guaraníes, equivalente a US$ 18,3 millones, según el diario ABC. La colocación de fondos fue calificada de "irresponsable" por miembros del oficialismo, quienes exigieron explicaciones inmediatas.