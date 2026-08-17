Irán avanza en acuerdo sobre Ormuz con Omán en medio de tensiones regionales

FOTO: Irán trabaja para finalizar acuerdo de Ormuz con Omán y otras noticias de Oriente Medio

Irán anunció el lunes que se encuentra en la fase final de un acuerdo conjunto con Omán para regular el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. La apertura completa de esta vía, crucial para el comercio global, ha sido un pedido fundamental de Estados Unidos, aunque no está claro si el acuerdo alcanzará sus expectativas.

Este anuncio se produce en un contexto de negociaciones tensas, ya que se está agotando el plazo de 60 días para llegar a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Las partes parecen estar tan distantes como hace dos meses, sin señales de una prórroga.

Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, informó que se ha llegado a un entendimiento sobre el mapa de la ruta de tránsito y se trabaja en una declaración conjunta. Aunque no se dieron muchos detalles, se espera que el acuerdo permita que los barcos naveguen por una ruta cercana a Irán y otra a Omán, sin tarifas durante un periodo provisional.

Desde el inicio de la guerra, Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz, que anteriormente representaba aproximadamente el 20% del petróleo comercializado en el mundo, tras los ataques de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

Baghaei reconoció que las conversaciones con Omán avanzan lentamente, pero se mantiene la intención de finalizar el acuerdo en un paquete que incluya tanto el mapa como la declaración.

En otro ámbito, el negociador de Oriente Medio Jared Kushner se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tras discutir en Egipto el desarme del grupo Hamás. Las conversaciones siguen en un clima de tensión, ya que Netanyahu rechazó una hoja de ruta respaldada por Estados Unidos para avanzar en un acuerdo de tregua en Gaza.

Hamás ha afirmado aceptar la hoja de ruta, que incluye el desarme, instando a los mediadores a presionar a Israel para que se sume a la iniciativa. Sin embargo, Israel exige que Hamás se desarme completamente antes de cualquier retirada de sus tropas de Gaza.

Además, dos funcionarios en el norte de Irak fueron atacados con drones, en un hecho que se atribuye a grupos respaldados por Irán. Este ataque inusual se suma a las tensiones en la región, que se ven agravadas por la inminente retirada de las tropas estadounidenses de Irak antes del 30 de septiembre.