Irán avanza en acuerdo sobre Ormuz con Omán en medio de tensiones regionales
Teherán está cerca de cerrar un acuerdo con Omán para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz, mientras expira el plazo de negociación con Estados Unidos. Las tensiones persisten en la región.
FOTO: Irán trabaja para finalizar acuerdo de Ormuz con Omán y otras noticias de Oriente Medio
Irán anunció el lunes que se encuentra en la fase final de un acuerdo conjunto con Omán para regular el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. La apertura completa de esta vía, crucial para el comercio global, ha sido un pedido fundamental de Estados Unidos, aunque no está claro si el acuerdo alcanzará sus expectativas.
Este anuncio se produce en un contexto de negociaciones tensas, ya que se está agotando el plazo de 60 días para llegar a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Las partes parecen estar tan distantes como hace dos meses, sin señales de una prórroga.
Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, informó que se ha llegado a un entendimiento sobre el mapa de la ruta de tránsito y se trabaja en una declaración conjunta. Aunque no se dieron muchos detalles, se espera que el acuerdo permita que los barcos naveguen por una ruta cercana a Irán y otra a Omán, sin tarifas durante un periodo provisional.
Desde el inicio de la guerra, Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz, que anteriormente representaba aproximadamente el 20% del petróleo comercializado en el mundo, tras los ataques de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.
Baghaei reconoció que las conversaciones con Omán avanzan lentamente, pero se mantiene la intención de finalizar el acuerdo en un paquete que incluya tanto el mapa como la declaración.
En otro ámbito, el negociador de Oriente Medio Jared Kushner se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tras discutir en Egipto el desarme del grupo Hamás. Las conversaciones siguen en un clima de tensión, ya que Netanyahu rechazó una hoja de ruta respaldada por Estados Unidos para avanzar en un acuerdo de tregua en Gaza.
Hamás ha afirmado aceptar la hoja de ruta, que incluye el desarme, instando a los mediadores a presionar a Israel para que se sume a la iniciativa. Sin embargo, Israel exige que Hamás se desarme completamente antes de cualquier retirada de sus tropas de Gaza.
Además, dos funcionarios en el norte de Irak fueron atacados con drones, en un hecho que se atribuye a grupos respaldados por Irán. Este ataque inusual se suma a las tensiones en la región, que se ven agravadas por la inminente retirada de las tropas estadounidenses de Irak antes del 30 de septiembre.
Lectura rápida
¿Qué acuerdo está negociando Irán?
Irán está cerca de finalizar un acuerdo con Omán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.
¿Cuál es la situación actual de las negociaciones con Estados Unidos?
El plazo de 60 días para un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán está por expirar, sin señales de avance.
¿Qué declaró el portavoz iraní sobre el acuerdo?
Esmail Baghaei mencionó que se ha alcanzado un entendimiento sobre la ruta de tránsito.
¿Qué ocurre en Gaza?
Jared Kushner se reunió con Netanyahu para discutir el desarme de Hamás y la hoja de ruta para un acuerdo de tregua.
¿Qué pasó en Irak recientemente?
Dos funcionarios en el norte de Irak fueron atacados con drones en un hecho atribuido a grupos respaldados por Irán.
[Fuente: AP]