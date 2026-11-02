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Incidente técnico en el avión de José Antonio Kast al aterrizar en Madrid

El Boeing 767 de la FACh que trasladaba al presidente de Chile y a su comitiva registró problemas en el sistema de frenos al arribar a la base de Torrejón de Ardoz.

02/11/2026 | 12:03Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 2 noviembre (NA) -- La visita oficial del presidente chileno José Antonio Kast a Europa comenzó con un inconveniente técnico: el avión que lo transportaba a él y a su comitiva presentó fallas en los frenos al aterrizar en la base aérea española de Torrejón de Ardoz.

El Boeing 767, operado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh), había completado un vuelo transcontinental desde Santiago, pero la maniobra de frenado, al hacer contacto con la pista, requirió la intervención inmediata de bomberos y personal de seguridad del aeródromo para evaluar la situación y descartar riesgos mayores.

Durante la inspección, se restringió el acceso a la aeronave como medida de precaución, lo que generó una demora temporal para los miembros de la delegación y los periodistas que se encontraban en el lugar.

No obstante, los técnicos del aeropuerto europeo indicaron que estos tipos de incidentes son comunes después de vuelos prolongados.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el avión de Kast?
El avión oficial de José Antonio Kast sufrió fallas en los frenos al aterrizar en Madrid.

¿Dónde ocurrió el incidente?
El incidente tuvo lugar en la base aérea de Torrejón de Ardoz, España.

¿Qué medidas se tomaron?
Se activó el protocolo de seguridad, con la intervención de bomberos y personal de seguridad.

¿Quiénes forman parte de la delegación chilena?
Incluye a la primera dama y varios funcionarios del gobierno chileno.

¿Cuál es el propósito de la visita?
Fortalecer lazos políticos y comerciales entre Chile y España, así como con Italia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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