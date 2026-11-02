Incidente técnico en el avión de José Antonio Kast al aterrizar en Madrid

FOTO: Kast encabezará una agenda orientada a estrechar lazos políticos y comerciales en España e Italia

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) -- La visita oficial del presidente chileno José Antonio Kast a Europa comenzó con un inconveniente técnico: el avión que lo transportaba a él y a su comitiva presentó fallas en los frenos al aterrizar en la base aérea española de Torrejón de Ardoz.

El Boeing 767, operado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh), había completado un vuelo transcontinental desde Santiago, pero la maniobra de frenado, al hacer contacto con la pista, requirió la intervención inmediata de bomberos y personal de seguridad del aeródromo para evaluar la situación y descartar riesgos mayores.

Durante la inspección, se restringió el acceso a la aeronave como medida de precaución, lo que generó una demora temporal para los miembros de la delegación y los periodistas que se encontraban en el lugar.

No obstante, los técnicos del aeropuerto europeo indicaron que estos tipos de incidentes son comunes después de vuelos prolongados.