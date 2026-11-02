Trump se prepara para el veto legislativo ante posibles derrotas en elecciones clave

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que estaría dispuesto a recurrir a una estrategia de bloqueo legislativo si el Partido Republicano pierde el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato.

“Me convertiré en el señor veto. No voy a dejar que aprueben nada”, afirmó durante una entrevista con el diario The New York Post, abriendo el paraguas ante una eventual derrota mañana.

Trump explicó que, en ese escenario, vetaría sistemáticamente las iniciativas aprobadas por el Congreso hasta que los legisladores terminaran negociando con él, según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas.

“En algún momento probablemente llegaremos a acuerdos”, señaló, al describir un posible enfrentamiento con una mayoría demócrata en ambas cámaras, según sus declaraciones de la entrevista que fue emitida este 2 de noviembre.

El mandatario también aseguró que está trabajando más que nunca para conseguir que los republicanos conserven el control del Congreso y afirmó que participó en alrededor de 28 mítines en poco tiempo.

“Nunca he trabajado tanto en unas elecciones de mitad de mandato como en estas”, manifestó Trump, a quien los sondeos vienen dándole malos resultados.

Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, el 67 % de quienes votaron por Trump en 2024 aprueba actualmente su gestión, mientras que el 31 % la desaprueba.

A su vez, una encuesta conjunta de Marist, NPR y PBS reveló que el 44 % de los consultados considera su voto principalmente como un rechazo al presidente, frente al 21 % que lo interpreta como una muestra de apoyo.

Hasta ahora, Trump solo vetó dos proyectos de ley durante su segundo mandato, frente a diez en el primero, según el sitio Actualidad RT.

Las elecciones legislativas de mitad de mandato se celebrarán este 3 de noviembre y podrían alterar significativamente el equilibrio de fuerzas políticas en el país.

“Si perdemos la Cámara [de Representantes], el Senado y la presidencia, nuestro país está acabado porque están tratando con lunáticos”, advirtió el mandatario el 2 de noviembre en el pódcast ‘Pod Force One’.

En este sentido, Trump enumeró los logros de su Administración que los demócratas podrían revertir: “Tenemos un proyecto de ley magnífico; estamos aplicando recortes de impuestos enormes”, indicó.

“Es increíble lo que hemos logrado: cero impuestos sobre las propinas, cero impuestos sobre la seguridad social para nuestros adultos mayores y cero impuestos sobre las horas extra. Los recortes en impuestos son, sencillamente, increíbles; pero ellos quieren revertirlos”, insistió.

Además, abordó la inmigración ilegal: “Construimos 2.000 millas [unos 3.200 kilómetros] de muro [en la frontera sur]. Como bien saben, durante los últimos 18 meses, mes tras mes, la cifra ha sido contundente: cero personas. Cuesta creerlo, la verdad. Ojalá fuera, no sé, 103. Pero la realidad es que cero personas han cruzado nuestra frontera para entrar ilegalmente en nuestro país”.

“Ahora mismo, nuestro país es el más genial del mundo —el más genial, sin comparación alguna—, y sería bueno que así siguiera siendo”, concluyó el presidente de Estados Unidos.

Las elecciones de mitad de mandato que se celebran el 3 de noviembre en Estados Unidos son clave porque determinarán el equilibrio de fuerzas en el Congreso —con la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado— y permitirán medir el respaldo ciudadano a Donald Trump, condicionando su capacidad para impulsar su agenda durante los dos últimos años de su presidencia.