Incendio forestal en Bélgica avanza hacia Alemania a pesar de la lluvia; Grecia enfrenta tragedia

FOTO: Incendio forestal en Bélgica se acerca a Alemania pese a la lluvia; Grecia investiga uno mortal

SOURBRODT, Bélgica — Uno de los incendios forestales más grandes en la historia de Bélgica continuaba sin control el lunes, a pesar de que el clima más fresco y las lluvias brindaron algo de alivio a los bomberos. En Grecia, un incendio se reavivó brevemente cerca del principal aeropuerto en las afueras de Atenas.

Europa está atravesando uno de los veranos más cálidos y secos jamás registrados, fenómeno que, según un estudio reciente, ha sido impulsado por el cambio climático.

La lluvia ayuda, pero el incendio en Bélgica aún no está bajo control

El rey Felipe de Bélgica interrumpió sus vacaciones de verano para visitar a los equipos de emergencia que luchan contra el incendio forestal en los Altos Pantanos orientales, a unos 8 kilómetros de la frontera con Alemania, mientras se propagaba hacia el este tras adentrarse en un bosque de pinos el domingo.

El incendio en la provincia de Lieja ha arrasado aproximadamente 30 kilómetros cuadrados, dejando árboles carbonizados y un suelo humeante. El olor a madera quemada se percibía en el bosque cubierto de niebla a primera hora del lunes.

Decenas de bomberos recibieron apoyo de aeronaves enviadas desde Noruega, Suecia, Alemania y los Paises Bajos, así como de la policía local, que utilizó drones para monitorear los incendios, después de que un esperado frente frío trajo lluvia durante la noche.

"Logramos mantener el fuego donde están situados los bomberos, pero todavía hay un lugar totalmente inaccesible, donde el fuego sigue avanzando en dirección a Monschau, en Alemania", declaró Nicolas Yernaux, portavoz de los servicios públicos regionales de Valonia.

Las lluvias nocturnas ayudaron a contener el incendio y a reducir la posibilidad de que focos humeantes vuelvan a reavivarse, aunque no tuvieron un impacto significativo en el centro del incendio.

Los turistas han abandonado la región y han cancelado reservas, comentó Thomas van Sante, propietario del hotel Mont Dragon, cercano al parque donde el incendio está fuera de control. "Ahora llueve, pero no es suficiente", expresó.

Las órdenes de evacuación preventiva seguían vigentes el lunes para cientos de residentes.

Grecia extingue rápidamente un incendio cerca del principal aeropuerto

En Grecia, investigadores del departamento de bomberos examinaron la zona en la isla de Salamina, donde un incendio forestal de rápida propagación el domingo causó la muerte de dos personas, hirió a otras nueve y destruyó varias viviendas. La isla se ubica justo al oeste de la capital griega.

El lunes se declararon nuevos incendios en otros lugares. Decenas de bomberos, junto con dos aviones cisterna y dos helicópteros, se apresuraron a combatir uno en Spata, una zona al este de Atenas, que incluye el principal aeropuerto internacional. El departamento de bomberos informó que el incendio fue contenido en 30 minutos.

Por separado, el departamento de bomberos indicó que un hombre de 80 años fue arrestado en la ciudad norteña de Kavala, acusado de incendio provocado, por presuntamente prender fuego de manera deliberada a vegetación seca. Esta detención fue parte de las 302 relacionadas con incendios desde el 1 de enero en Grecia, incluyendo 31 por incendio intencional y 271 por negligencia que desencadenó incendios.

Francia dice que un incendio en el suroeste está bajo control

En el suroeste de Francia, las autoridades informaron que un incendio en la región de Las Landas estaba bajo control tras cuatro días de lucha contra las llamas, lo que permitió que aproximadamente la mitad de los residentes evacuados comenzaran a regresar a casa. Más de 600 residentes fueron evacuados la semana pasada mientras el incendio consumía unos 17 kilómetros cuadrados durante un prolongado periodo de calor extremo. El lunes se esperaba cierto alivio, ya que las temperaturas comenzaron a bajar.

Esta historia fue informada por Corbet desde París y Elena Becatoros en Argostoli, Grecia.