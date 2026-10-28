Hezbolá desestimó los resultados electorales en Israel y reafirma su resistencia
Con el 85% de los votos escrutados, el bloque de derecha de Benjamin Netanyahu lidera, aunque no alcanza la mayoría.
FOTO: elecciones israelíes.
El líder de Hezbolá, Naim Qassem, expresó el miércoles que al movimiento respaldado por Irán no le preocupan los resultados de las elecciones israelíes, y afirmó que su "resistencia" contra el país vecino continuará independientemente de quién resulte ganador.
Con el 85% de los votos contabilizados, el bloque de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu mantenía una ligera ventaja sobre el principal bloque opositor, liderado por Gadi Eisenkot, aunque aún no alcanzaba la mayoría necesaria tras las elecciones del martes.
Qassem declaró: "No nos incumbe quién gobierne Israel, pero que quede perfectamente claro que no puede continuar con su ocupación y debe abandonar nuestra tierra". Estas palabras fueron reportadas por la cadena estadounidense CBS News, según lo informado por Noticias Argentinas.
El líder de Hezbolá agregó que "la resistencia continuará... y se opondrá a la agresión dirigida contra ella y contra el Líbano", y enfatizó que "no hay lugar para hablar del desarme" del grupo mientras persista la ocupación y continúe la agresión.
Hezbolá, que ha dominado la vida política del Líbano durante años, ha sufrido debilitamientos significativos tras las dos guerras libradas contra Israel desde 2023.
Lectura rápida
¿Qué declaró Hezbolá sobre las elecciones israelíes?
No le preocupan los resultados y prometen continuar con su resistencia.
¿Quién es el líder de Hezbolá?
El líder es Naim Qassem, quien hizo las declaraciones el miércoles.
¿Cuál es la situación electoral en Israel?
Con el 85% de los votos escrutados, el bloque de Netanyahu tiene una ligera ventaja, pero no alcanza la mayoría.
¿Qué exige Hezbolá a Israel?
Exigen que Israel abandone la ocupación de su tierra.
¿Qué ha debilitado a Hezbolá?
El grupo ha sido debilitado por las guerras contra Israel desde 2023.
[Fuente: Noticias Argentinas]