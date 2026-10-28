Hezbolá desestimó los resultados electorales en Israel y reafirma su resistencia

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, expresó el miércoles que al movimiento respaldado por Irán no le preocupan los resultados de las elecciones israelíes, y afirmó que su "resistencia" contra el país vecino continuará independientemente de quién resulte ganador.

Con el 85% de los votos contabilizados, el bloque de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu mantenía una ligera ventaja sobre el principal bloque opositor, liderado por Gadi Eisenkot, aunque aún no alcanzaba la mayoría necesaria tras las elecciones del martes.

Qassem declaró: "No nos incumbe quién gobierne Israel, pero que quede perfectamente claro que no puede continuar con su ocupación y debe abandonar nuestra tierra". Estas palabras fueron reportadas por la cadena estadounidense CBS News, según lo informado por Noticias Argentinas.

El líder de Hezbolá agregó que "la resistencia continuará... y se opondrá a la agresión dirigida contra ella y contra el Líbano", y enfatizó que "no hay lugar para hablar del desarme" del grupo mientras persista la ocupación y continúe la agresión.

Hezbolá, que ha dominado la vida política del Líbano durante años, ha sufrido debilitamientos significativos tras las dos guerras libradas contra Israel desde 2023.