Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- El líder demócrata Hakeem Jeffries ha sido nominado el miércoles para asumir la presidencia de la Cámara de Representantes, lo que podría marcar un hito al convertirse en el primer afroamericano en ocupar dicho puesto.

Originario de Brooklyn, Nueva York, Jeffries, de 56 años, ha desempeñado el rol de líder de la minoría en la Cámara desde 2023. Se encuentra en la posición de suceder al actual presidente, Mike Johnson, tras una "ola azul" que permitió a su partido obtener el control mayoritario en ambas cámaras del Congreso.

En una votación a puerta cerrada, el bloque demócrata otorgó a Jeffries 251 votos a favor y 11 en contra, según reportes de ABC News y Noticias Argentinas.

Para consolidar su presidencia, Jeffries deberá alcanzar 218 votos en la sesión programada para enero, cuando se espera que los demócratas mantengan la mayoría.

Descendiente de personas esclavizadas, Jeffries se formó en escuelas públicas de Nueva York. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton y una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown. Además, se doctoró en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Antes de su carrera política, trabajó como asistente legal del juez Harold Baer Jr. en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York y fue abogado en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, así como asesor jurídico en el departamento de litigios de Viacom Inc. y CBS.

Después de las victorias históricas de los demócratas en las elecciones de medio término, Jeffries enfrenta grandes expectativas de los votantes y de los nuevos representantes demócratas para abordar rápidamente la crisis de asequibilidad en el país y exigir responsabilidades a la administración de Trump.

Jeffries asumirá la presidencia con una ventaja de más de 80 escaños, con siete contiendas aún por resolverse hasta el martes.

En su carta de candidatura para la 57.ª presidencia de la Cámara, fechada el 4 de noviembre, escribió: "En el nuevo Congreso, lucharemos enérgicamente por una América asequible. La vida es demasiado cara y millones de contribuyentes que trabajan arduamente se están ahogando en esta economía fallida". También afirmó que "la era del extremismo de MAGA está llegando a su fin de forma abrupta", refiriéndose al sector republicano alineado con el expresidente Donald Trump.

Como presidente, Jeffries tendrá un poder considerable, con una mayoría mucho más amplia que la que enfrentó Johnson en los últimos dos años. El martes, reafirmó que los demócratas no darán nada por sentado en las elecciones para el liderazgo del partido.

El representante electo Dan Koh, de Massachusetts, expresó su apoyo a Jeffries, subrayando que el Congreso debe reflejar una representación diversa de los demócratas. "Soy coreano-libanés. No sería sincero conmigo mismo si no creyera que la diversidad de voces en la mesa de negociaciones conduce a un mejor resultado", afirmó.

A pesar de su enfoque en la asequibilidad, Jeffries ha criticado a la administración, calificando al nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, de "racista empedernido" y desestimando su viabilidad como socio para los demócratas del Congreso.

Jeffries asumió el liderazgo del grupo parlamentario en enero de 2023, convirtiéndose en el primer afroamericano en liderar cualquiera de los dos partidos en el Congreso después de que los republicanos tomaran el control de la Cámara en las elecciones de medio término de 2022.

La expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, felicitó a Jeffries en el día de las elecciones, afirmando: "Exactamente veinte años después de que me convirtiera en la primera mujer en ostentar el lugar, él hará historia como el primer presidente negro de la Cámara de Representantes".

En su discurso de celebración, Jeffries se comprometió a hacer la vida más asequible y proclamó que "hoy comienza el gran regreso estadounidense".

"El pueblo estadounidense se ha pronunciado y ha dejado claro que está harto del extremismo y de la corrupción", declaró Jeffries. "Quieren un Congreso que cumpla con sus promesas al pueblo estadounidense, y eso es precisamente lo que los demócratas de la Cámara de Representantes haremos en cuanto asumamos el cargo en enero".