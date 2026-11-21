Buenos Aires, 21 noviembre (NA) — Manifestantes llevaron a cabo nuevas protestas hoy en París y en varias ciudades de Francia, marcando el sexto fin de semana consecutivo de movilizaciones desde que los disturbios comenzaron el 17 de octubre. Sin embargo, la participación ha alcanzado un nuevo mínimo. Según reportes de medios franceses, las manifestaciones en todo el país transcurrieron en su mayoría de forma pacífica.

El Ministerio del Interior francés informó esta noche que 82.500 personas salieron a las calles a nivel nacional, mientras que los sindicatos que organizaron las marchas estiman que la cifra asciende a 150.000.

Las protestas fueron convocadas por diversos grupos, incluidos estudiantes, sindicatos y activistas de los "chalecos amarillos", entre otros.

El Gobierno francés tomó estrictas medidas de precaución, desplegando 70.000 policías y gendarmes para mantener el orden, de acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas a través de crónicas de Xinhua.

Las manifestaciones nacionales por el alto costo de vida comenzaron el 17 de octubre, reuniendo a aproximadamente 550.000 personas según el Gobierno y a 800.000 según los organizadores. En esa ocasión, las protestas en París y otras ciudades derivaron en disturbios. Las cifras oficiales indican que al menos 3.000 comercios en todo el país fueron saqueados o vandalizados.

Además de las protestas semanales los sábados desde el 17 de octubre, los sindicatos han organizado huelgas y marchas durante la semana. Según estadísticas oficiales, la asistencia alcanzó un máximo de 575.000 personas el 5 de noviembre antes de comenzar a disminuir. Los sindicatos han anunciado que el 1 de diciembre será la próxima fecha de huelgas y protestas.

En algunos puntos, se registraron incidentes, según las crónicas del sitio Actualidad RT basadas en publicaciones de redes sociales. En imágenes de París, se observa un cordón de agentes de las fuerzas del orden que golpea a los manifestantes a su paso.

Cerca del bulevar Voltaire, las tensiones se intensificaron cuando la policía empujó a algunos participantes de una marcha no autorizada. También circularon imágenes en las que los agentes sujetan a manifestantes, les golpean en la cabeza y les rocían con gas lacrimógeno.

En Toulouse, los manifestantes lograron acceder al centro de la ciudad, donde el mercado navideño fue objeto de actos de vandalismo. En Burdeos, se produjeron fuertes enfrentamientos en la plaza de la Bolsa, donde las fuerzas del orden intentaban dispersar a los manifestantes.