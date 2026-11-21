FOTO: Un medicamento oral logró que desaparecieran tumores de páncreas en un ensayo clínico.

Un nuevo tratamiento experimental contra el cáncer de páncreas mostró resultados alentadores en un ensayo clínico con pacientes que tenían la enfermedad en estadio avanzado. Se trata del daraxonrasib, un medicamento oral que, combinado con quimioterapia, consiguió detener el crecimiento tumoral en la mayoría de los participantes y logró que los tumores dejaran de ser visibles en los estudios de imágenes de aproximadamente uno de cada 12 pacientes.

Los resultados corresponden a un ensayo de fase I/II que incluyó a 61 personas y fueron presentados en el simposio EORTC-NCI-AACR sobre Objetivos Moleculares y Terapéuticas del Cáncer, realizado en Barcelona.

El estudio registró que el 90% de los pacientes logró frenar el crecimiento de la enfermedad. Además, en más del 60% de los participantes los tumores se redujeron o desaparecieron, mientras que en alrededor del 8% dejaron de ser detectables en las tomografías computadas.

Los investigadores destacaron también que el tratamiento casi duplicó el tiempo de control de la enfermedad respecto de las terapias convencionales.

“Es lo más cercano a una cura”: qué dijeron los investigadores

El doctor Wungki Park, oncólogo médico gastrointestinal del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, presentó los resultados y destacó la profundidad de las respuestas obtenidas.

“Estamos comenzando a ver no solo un mayor porcentaje de tasas de respuesta tumoral, sino también respuestas más profundas y casi el doble en la duración del control de la enfermedad, lo que podría traducirse eventualmente en una mayor supervivencia”, afirmó, según declaraciones recogidas por The Guardian.

El especialista también se refirió a los pacientes que consiguieron resultados más significativos: “Esto es lo más cercano a una cura”, sostuvo.

Y agregó: “La mediana de seguimiento es de 18 meses. Imaginen que en un promedio de 18 meses su enfermedad simplemente desaparece en el escáner… eso es lo más cercano a una remisión completa… es increíble”.

Los resultados representan una señal alentadora, aunque todavía se trata de una investigación en etapas iniciales y será necesario contar con estudios más amplios y un seguimiento prolongado para determinar el alcance real del tratamiento.

Qué resultados obtuvo el ensayo clínico

Los datos presentados por el equipo investigador muestran una respuesta significativa en los pacientes que recibieron daraxonrasib junto con quimioterapia.

Entre los principales resultados se encuentran:

-90% de los participantes: logró detener el crecimiento de los tumores.

-Más del 60%: registró una reducción o desaparición de los tumores.

-Alrededor del 8%: presentó una enfermedad que dejó de ser detectable en las tomografías.

-76,6%: permanecía con vida al cumplirse un año desde el inicio del tratamiento.

Este último indicador también fue destacado por los investigadores. Según los datos difundidos, la supervivencia al año con quimioterapia convencional se ubica aproximadamente entre el 40% y el 45%.

La comparación resulta especialmente relevante por el pronóstico habitualmente desfavorable del cáncer de páncreas avanzado. Según la información difundida, la mitad de las personas diagnosticadas muere dentro de los tres meses posteriores al diagnóstico y apenas el 3% de quienes tienen la enfermedad extendida a otros órganos supera los cinco años de vida.

Cómo funciona el daraxonrasib

El medicamento pertenece a una nueva generación de tratamientos dirigidos contra las mutaciones RAS, especialmente las de KRAS, que están presentes en la gran mayoría de los cánceres de páncreas.

Estas alteraciones genéticas impulsan las señales que permiten que las células tumorales crezcan y se multipliquen. El daraxonrasib actúa sobre esas mutaciones para bloquear dichas señales e impedir que continúen estimulando el desarrollo del tumor.

Durante décadas, las mutaciones RAS/KRAS fueron consideradas uno de los principales desafíos de la oncología, debido a la dificultad para desarrollar medicamentos capaces de actuar directamente sobre ellas.

El avance también genera expectativas por su posible aplicación en otros tipos de tumores. Las mutaciones KRAS aparecen, además, en determinados cánceres de pulmón y ovario, entre otros.

Un avance que podría abrir nuevas posibilidades contra el cáncer

La doctora Sam Godfrey, de Cancer Research UK, destacó la importancia de los resultados y el desafío científico que representa actuar sobre mutaciones que durante mucho tiempo resistieron los tratamientos.

“Lo que este nuevo fármaco ha logrado es encontrar una manera de tratar lo intratable. Por fin estamos viendo progresos en el cáncer de páncreas, algo que estaba muy pendiente desde hace mucho tiempo”, señaló ante la BBC.

Godfrey también consideró que los avances en esta enfermedad podrían tener consecuencias positivas para el tratamiento de otros tipos de cáncer con mutaciones similares.