FOTO: La reina Máxima sorprende con visita inesperada al Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires

Buenos Aires, 21 noviembre (NA) — La reina Máxima de los Países Bajos sorprendió con una visita inesperada al Centro Cultural Recoleta, donde recorrió la muestra Mafalda Inmersiva junto a su madre, María del Carmen Cerruti.

Sin anuncio previo ni protocolo oficial, ambas llegaron al espacio cultural de Buenos Aires, compraron sus entradas en la boletería y disfrutaron de la experiencia como cualquier otro visitante, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Para la ocasión, Máxima eligió un vestido largo estampado en blanco y negro, sandalias de taco bajo y una cartera de paja, un conjunto informal y alejado del uniforme militar que había lucido durante su reciente ceremonia en Breda.

Al finalizar el recorrido, manifestó su entusiasmo por la propuesta y destacó el nivel de la producción, además de valorar que una empresa argentina hubiera desarrollado una experiencia de alcance internacional.

La muestra Mafalda Inmersiva abrió sus puertas el 1° de octubre en el Centro Cultural Recoleta y ocupa unos 1.300 metros cuadrados distribuidos en 14 salas temáticas. La propuesta, impulsada por el productor Damián Kirzner, combina escenarios a escala real, proyecciones audiovisuales, sonido envolvente, pantallas interactivas y realidad virtual para recrear el universo creado por Quino.

La visita de la reina también coincidió con un momento particular de su vida institucional, ya que el pasado 14 de noviembre recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real neerlandés, luego de completar su preparación como reservista militar.